Marco Baldini è diventato papà: la compagna dello speaker radiofonico, Aurora, ha dato alla luce il primogenito della coppia, Leonardo. A dare l’annuncio è stato proprio Baldini, che qualche mese fa aveva pubblicato una foto del pancione della fidanzata, palesando così la gravidanza.

La prima immagine del nascituro è una foto molto tipica su Instagram, per chi vuole festeggiare la nascita: la piccola mano del neonato Leonardo è stata ritratta, stretta intorno al dito del papà. “Niente di proibito/Tu sei benvenuto al mondo/È come una giostra la mente/Tu sei padrone/di tutto e di niente/ Gigante!/Leonardo ( Leo ) Baldini 1/11/2020”.

In un secondo post ha poi elogiato il coraggio della fidanzata, per come ha affrontato il travaglio: “La vera eroina di tutta questa vicenda sicuramente è Aurora. Solo dopo che un uomo ha visto come partorisce una donna può capire quanto siano superiori a noi uomini”. Al post ha aggiunto un commento ironico, legato a un’immagine di Diabolik, famoso ladro dei fumetti: “Ho fatto una piccola ricerca per vedere personaggi famosi nati il 1 novembre: il primo che mi è uscito fuori è questo: mi devo forse preoccupare?”.

Baldini e l’annuncio della gravidanza

Marco Baldini aveva raccontato della gravidanza nel giorno del suo compleanno, pubblicando una foto che lo ritraeva mentre bacia il pancione della fidanzata: “3 Settembre 2020. Sessantuno anni. Questo è il regalo più bello che mi ha fatto Aurora“.

Baldini e la fidanzata Aurora, 34 anni, stanno insieme da 4 anni: si sono conosciuti in un locale, davanti a un bicchiere di vino che lui avrebbe offerto a lei. Aurora, dal canto suo, non aveva idea di chi lui fosse e tra i due pare sia nata subito una forte intesa.

La ragazza non abbraccia particolarmente la dimensione mediatica, ed è molto riservata.

È Baldini ogni tanto a raccontare di lei, come in una puntata di Vieni da me di poco tempo fa: “Lei veniva fuori da un matrimonio difficile, io da un periodo difficile. Ci siamo ritrovati a parlare ed è scattato il feeling. Lei non aveva idea di chi fossi”. In quell’occasione Baldini aveva anche parlato del progetto di un figlio: “Il progetto sarebbe quello di avere un figlio.

Il problema sono io: ho sparato troppo a salve”.

Approfondisci:

Marco Baldini pronto ad un grande passo, diventare papà a 60 anni

Marco Baldini parla di Fiorello e Amadeus: “Li ho aiutati a crescere”

Marco Baldini diventa papà: l’annuncio nel giorno del suo 61esimo compleanno