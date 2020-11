Novembre fa il suo ingresso nelle nostre vite e, con lui, arriva un meteo meno accogliente e più cupo, tipico di questo mese uggioso.

Così, mentre i cittadini italiani si preparano a rimanere più tempo a casa per le vigenti norme del Dpcm, non aiutano certo le temperature in calo e le nuvole che diventeranno la cornice dei nostri giorni.

Meteo novembre: arrivano le piogge

Se il weekend di Halloween e di Ognissanti ci aveva risparmiato piogge e freddo, garantendoci la libertà di qualche passeggiata e piccola gita fuori porta, i prossimi giorni vedranno un’azione maggiore dell’anticiclone, come spiegato da Centro Meteo Italiano.

Maggiormente colpito il Nord, che vedrà pioggia nelle regioni settentrionali soprattutto tra martedì e mercoledì, con onnipresenti nebbie e nubi basse. Più fortunati i residenti al Sud, che vedranno fino a metà settimana inoltrata un tempo più stabile e soleggiato (pur con qualche nube notturna).

Nuvole e ampie schiarite

Il tempo da metà settimana comincerà comunque ad irrigidirsi anche al Sud, con zone di nubi scarse e pioggia altalenante fino a sabato prossimo. Il lato positivo? Sarà un tempo ballerino: al Sud come al nord, al brutto tempo ed alle nuvole si alterneranno ampie schiarite, che daranno un respiro di sollievo a chi vorrà e potrà prendersi una boccata d’aria.

Guarda il video:

video: Centro Meteo Italiano