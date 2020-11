Dopo il successo di Io ti cercherò, Rai 1 cerca di ripetere il record di ascolti di lunedì scorso con una nuova fiction in 1ª tv. Riuscirà a tener testa al Grande Fratello Vip di Alfonso signorini anche questa settimana? Ma vediamo insieme tutta la programmazione di lunedì 2 novembre canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Sull’ammiraglia andrà in onda, in 1ª visione, Gli orologi del diavolo. La nuova fiction di Rai 1 vedrà Beppe Fiorello interpretare il ruolo di Marco Merani, un motorista nautico che si ritrova coinvolto in un’operazione di polizia estremamente rischiosa e controversa che lo porterà ad allontanarsi dalla famiglia.

In vista delle elezioni negli Stati Uniti del 3 novembre, Rai 2 propone il documentario America’s Great Divide: From Obama to Trump, un grande documentario sulla politica americana sempre più aspra e divisiva.

Proseguono le inchieste di Report su Rai 3. Questa settimana Bernardo Ione, giornalista del programma condotto da Sigfrido Ranucci, ci accompagnerà alla scoperta dei processi produttivi della pasta, vanto italiano, ma origine e produzione incerta.

I programmi in onda su Mediaset

Su Rete 4 va in onda Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro per rimanere sempre aggiornati su politica, attualità ed economia nazionale ed internazionale.

Nella puntata di questa sera, come sempre in questo periodo, si parlerà di covid-19, ma non solo. Ci sarà anche un’intervista esclusiva alla madre e alla sorella dell’attentatore tunisino che giovedì scorso ha ucciso tre persone nella basilica di Notre–Dame a Nizza.

Su Canale 5 Alfonso Signorini si prepara ad affrontare la 15esima puntata del Grande Fratello Vip. Cosa succederà nella casa più famosa d’Italia?

Infine, serata action thriller per i telespettatori di Italia 1 con il film Final Score. Un gruppo di terroristi prende d’assalto uno stadio gremito da 35mila persone. Sarà l’ex soldato Michael Knox che tenterà di sventare l’attentato. Il protagonista è interpretato da Dave Bautista attore e wrestler americano.