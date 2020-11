Neanche il tempo di entrare, farebbe notare ironicamente qualcuno. Paolo Brosio è già alle corde e proprio questa sera va in onda la nuova puntata del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini. Ma andiamo con ordine: Paolo Brosio entra nella Casa ufficialmente venerdì scorso, e ora sarebbe già a un passo dalla squalifica: il motivo? Quello più banale al Gf: una bestemmia.

La frase di Brosio sotto accusa

Una tranquilla giornata al Grande Fratello si può trasformare in una giornata da panico in pochissimi secondi. Accade questa volta per un nuovo intercalare che si infila nelle maglie di una conversazione.

A parlare è Paolo Brosio che rivolgendosi a Enock Barwuah, tra una parola e l’altra, dice: “Dio b***“. In Casa nessuno commenta, o nessuno ci fa caso, ma il web è decisamente più attento a queste dinamiche e non si lascia sfuggire la frase.

La squalifica di Denis Dosio e la bestemmia

Quello della bestemmia è un tema caldo del Grande Fratello. In questa edizione vip di Alfonso Signorini, la bestemmia ha già fatto una vittima, Denis Dosio, uscito tra le lacrime anche lui per quello che ha definito più volte un intercalare.

Di vittime della bestemmia, comunque, ce ne sono state tante: da Guido Genovesi, nel lontano 2004, a Marco Predolin e Gianluca Impastato. Dosio ha pianto e fatto piangere tutti i concorrenti che capivano come mai il concorrente si fosse lasciato andare. Signorini in puntata si era scatenato in una lunga ramanzina che aveva lasciato tutti amareggiati, soprattutto Dosio che ha chiesto più volte scusa al pubblico e alla famiglia. Ora che destino attende Paolo Brosio?

Proprio lui così religioso e sempre attento. I fan della trasmissione lo scopriranno questa sera, anche se, visto come è andata a Denis Dosio, il destino sembra ormai scritto.

