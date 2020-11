Secondo alcuni pettegolezzi la conduttrice Francesca Fialdini sembrerebbe puntare alla conduzione di Domenica In, dopo l’abbandono di Mara Venier. Ma è veramente così? Zia Mara è infatti iconica alla conduzione del programma di punta della domenica in Rai e sostituirla non sarebbe semplice per nessuno.

Il futuro di Domenica In

Quando Mara Venier ha annunciato il ritiro per dedicarsi alla famiglia si è ovviamente aperta una discussione su chi potesse essere il suo o la sua erede. Molti pensano Carlo Conti, ed altri, appunto Francesca Fialdini.

Alcune indiscrezioni vorrebbero fare intendere un pensiero fisso nella testa della Fialdini: la conduzione di Domenica In.

Questo per lei significherebbe lasciare il suo programma Da noi… a ruota libera a qualcun altro o, addirittura, farlo chiudere. Dopo aver rifiutato la conduzione di Vieni da me, la presentatrice sembrerebbe intenzionata a seguire le orme di zia Mara. Francesca Fialdini ha dichiarato ben altro, però in una recente intervista.

Le parole di Francesca Fialdini

“Io penso che Domenica In sia Mara Venier, si è creata una fortissima identità, una simbiosi tra lei e il titolo”, ha detto infatti la Fialdini a Fanpage.

Enfatizzando poi quanto secondo lei la formula della donna sia quella vincente. “In definitiva, nessun altro potrebbe condurre Domenica In al posto suo e, secondo me, chiunque si troverà ad occupare quello spazio dovrà portare un altro progetto“, ha proseguito. Quindi no, al momento lei non pare proprio dell’idea di assumersi questa responsabilità.

Il futuro televisivo della Fialdini

In seguito ha anche spiegato come attualmente si stia “ancora cercando“, senza poter ovviamente escludere un futuro a Domenica In, ma nemmeno darlo come certo.

In realtà, Francesca Fialdini, spera che Mara Venier non lasci il programma, sia perché è Zia Mara ad averne rialzato le sorti, sia perché comunque è anche nel suo interesse (visto che gli ascolti fanno bene alla rete e di conseguenza anche a Da noi… a ruota libera).

Per sapere come andrà a finire non ci resta che aspettare la scelta della produzione e, solamente allora, avremo la certezza su chi sarà il successore di Mara Venier a Domenica In.

Approfondisci

TUTTO su Francesca Fialdini

Francesca Fialdini, la rabbia della conduttrice in un messaggio