È attesa per questa sera alle 20.20 la conferenza stampa di Giuseppe Conte che esporrà alla nazione le nuove misure di sicurezza adottate dal governo per contrastare la nuova ondata di contagi di Coronavirus in Italia. Un’Italia che si trova ad essere ora divida in 3 zone: rosse, arancioni e verde a seconda del rischio contagio e nelle quali entreranno in vigore misure di sicurezza diverse.

Come di consueto, arriva in questi momenti anche il bollettino della Protezione Civile che monitora il contagio.

553 morti in Italia in 24 ore, Rezza: “Osserviamo una certa stabilizzazione“

“Il trend di questi giorni e delle ultime settimane è in aumento, anche se negli ultimi giorni osserviamo una certa stabilizzazione a livelli relativamente elevati“, sono state le parole spese oggi da Giovanni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione del ministero della Salute sull’emergenza italiana legata alla proliferazione del Coronavirus.

Ed effettivamente, anche oggi i numeri sembrano ricalcare quelli registrati nel bollettino di ieri: sono 30.550 i nuovi casi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 211.831 tamponi effettuati. La Lombardia, in questi termini, si conferma essere anche oggi la regione su tutte più colpita dalla nuova seconda ondata di contagi con 7.758 casi registrati in 24 ore.

Attesa la conferenza stampa di Giuseppe Conte

Sono 352 i morti, in linea con i dati registrati ieri, per un totale oggi di 39.764 decessi in Italia dall’inizio dell’epidemia alla fine dello scorso gennaio. 443.235 le persone attualmente positive al virus cui 418.827 in isolamento domiciliari. Salgono anche i numeri in ospedale: attualmente sono 22.116 le persone ricoverate con sintomi in ospedale, 1.002 in più registrate oggi, e 2.292 quelle ricoverate in terapia intensiva, 67 casi in più rispetto a ieri.

307.378 le persone guarite dopo aver contratto il virus, 5.103.

Si attende in queste ore la conferenza stampa di Giuseppe Conte che questa sera esporrà il nuovo anti-contagio adottato dal Governo.

