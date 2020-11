Mentre la notte elettorale americana entra nel vivo, si fanno sempre più solidi i primi dati, tra questi quello dell’affluenza. Una scelta molto sentita quella del nuovo Presidente degli Stati Uniti, tra Donald Trump e Joe Biden, al punto che gli Stati Uniti hanno registrato un’affluenza pari a quella del 1908.

Una tensione palpabile anche dal testa a testa che i due candidati stanno vivendo su uno degli Stati chiave: la Florida.

Elezioni Usa: i primi dati

Al momento si conta un 85 a 55 per Joe Biden. Al candidato democratico sono andati:

Delaware,

Virginia,

Connecticut

Vermont,

Massachussets,

Maryland,

District of Columbia,

New Jersey,

Illinois,

Rhode Island

Al momento risulta in vantaggio in Ohio e Michigan

Di contro, Trump si è aggiudicato:

Kentuchy

Tennessee

Indiana

Arkansa

Alabama

South Carolina

West Virginia

Al momento la Georgia risulta sempre più accerchiata e, anche senza dati, i pronostici danno Trump vincitore.

Testa a tesa in Florida

Al momento la lotta si fa più dura sul fronte della Florida, dove ogni voto fa la differenza, entrambi i candidati risultano in testa a fasi alterne, ma i pronostici danno Trump per vincitore.

La Florida è lo Stato più conteso e stando a quanto trapelato dal team Trump, un consigliere avrebbe dichiarato che perdere la Florida sarà la fine per la corsa elettorale repubblicana.

Dove sono Trump e Biden ?

Donald Trump sta assistendo allo spoglio dei voti dalla Casa Bianca circondato da 400 invitati. Inizialmente il Presidente aveva scelto di ospitare la festa in un hotel a Washington per poi cambiare idea. Ed è proprio di fronte alla Casa Bianca che si sono refilati i primi disordini e i primi arresti.

Joe Biden invece si trova a Wilmington in Delaware, sua città natale. Nel pomeriggio ha fatto visita alla tomba della prima moglie e della figlia, morte in un incidente d’auto e al figlio morto qualche anno fa a causa di un brutto male.

Il candidato Dem ha fatto sapere che, seppur è stato montato un palco all’aperto, non intenderà tenere un discorso finché non ci saranno dati certi. Su Twitter però ha invitato nuovamente a restare in fila davanti al seggio per votare.