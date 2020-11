Al via una nuova stagione del programma All Together Now su Canale 5. Tra film, documentari e programmi scopriamo cosa ci aspetta oggi in tv. Ecco tutta la programmazione canale per canale di mercoledì 4 novembre.

I programmi in onda sulla Rai

Su Rai 1 Alberto Angela conduce Ulisse: il piacere della scoperta. La puntata è dedicata al celebre romanzo Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa dal quale fu tratto anche il capolavoro cinematografico di Luchino Visconti. Un viaggio in Sicilia per scoprire i luoghi e gli ambienti nei quali fu ambientata la vicenda.

A seguire Porta a Porta, il programma di informazione ed approfondimento di Bruno Vespa.

Rai 2 propone in 1ª visione tv Resta con me. Il film, ispirato ad una storia vera, racconta l’amore che lega Richard e Temi ed il naufragio che li colpisce. I due erano stati incaricati di riportare da Tahiti a San Diego un lussuoso veliero ma, dopo pochi giorni di navigazione nell’Oceano Pacifico, vengono sorpresi da un uragano. Una storia d’amore e di sopravvivenza raccontata attraverso flashback e ricordi felici alternati a momenti di disperazione assoluta.

Federica Sciarelli conduce Chi l’ha visto? su Rai 3. Sui canali social del programma in questi giorni, tra le tante e continue segnalazioni, anche un appello per reperire informazioni su Brahim Aouissaoui, l’attentatore di Nizza transitato dall’Italia prima di colpire.

I programmi in onda su Mediaset

Su Rete 4 va in onda Stasera Italia Speciale l’appuntamento settimanale di approfondimento condotto da Barbara Palombelli.

Su Canale 5 torna All Together Now, il programma musicale condotto da Michelle Hunziker. In questa nuova edizione, i 12 concorrenti cercheranno di rimanere in gara facendo alzare in piedi i 100 giurati del muro.

Al termine di ogni puntata ci sarà un eliminato. Quest’anno in più ci sarà anche una vera e propria giuria di esperti composta da Rita Pavone, Anna Tatangelo, Francesco Renga e J-Ax.

Su Italia 1 va invece in onda il film The Great Wall. La pellicola racconta le vicende fantastiche che ruotano intorno all costruzione della Grande Muraglia Cinese. Si tratta del 1º film girato in lingua inglese per il regista cinese Zhang Yimou che, per l’occasione, ha scelto come protagonista l’attore statunitense Matt Damon.

Gli altri programmi

Su La 7, Andrea Purgatori conduce Atlantide – Storie di uomini e di mondi. La puntata è intitolata America Oggi: un viaggio nell’America più cupa: quella del razzismo e dell’ingiustizia sociale.

TV8 trasmetterà i Live di X Factor 2020 in chiaro a partire da questa sera.

Per chi ama le inimitabili interviste di Daria Bignardi, su Canale 9 va in onda una nuova puntata de L’assedio. Tra gli ospiti: la giornalista Selvaggia Lucarelli, l’attore e conduttore Gabriele Corsi e lo psicoanalista Massimo Recalcati.