Il rapper J-Ax, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, svela dettagli della sua vita privata, in particolare nel rapporto con suo figlio, e riconferma la sua conduzione a All Together Now dopo il grande successo della prima edizione al fianco di Michelle Hunziker.

Il rapper racconta il rapporto con il piccolo Nicolas

Nell’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, J-Ax, reduce dal successo estivo del suo brano Ostia Lido, decide di raccontare particolari della vita di ogni giorno, quella al di fuori del palco. Come dimostrano anche i diversi post su Instagram, il cantante è legatissimo al figlio Nicolas, di 2 anni, avuto dalla moglie Elaina Coker, modella americana.

“Mio figlio Nicolas sta bene, ha ripreso da due settimane l’asilo nido. Lo accompagna papà tutti i giorni, anche quando la sera ha fatto tardi per i concerti”, rivela il rapper, confermando di essere per il figlio un papà come tutti gli altri.

Il ritorno alla conduzione di All Together Now

Il periodo fortunato per J-Ax non si limita però solamente alla vita privata e alla carriera artistica. Dopo il grande successo di ascolti della prima edizione, il rapper tornerà alla conduzione della seconda stagione di All Together Now. Come confermato anche da un altro post di Instagram, J-Ax sarà anche stavolta affiancato dalla bella Michelle Hunziker, vera e propria conduttrice del programma, mentre l’uomo sarà il presidente della giuria di artisti.

La seconda edizione dello show musicale andrà in onda nel 2020.“Sono così contento! – dichiara J-Ax – È uno dei programmi che amo fare di più, perché non c’è ansia da prestazione. Nessuno deve diventare famoso con noi. Si canta e si vince. Con Michelle Hunziker prepareremo un’edizione ancora più bella”. La conduttrice svizzera dovrà inoltre dividersi tra questo impegno e la conduzione di Amici Celebrities dopo le prime puntate condotte da Maria De Filippi.