Si scaldano i muscoli e le corde vocali: Amici Celebrities sta per iniziare, atteso in prima serata da sabato 21 settembre 2019. Annunciate le squadre e la giuria, le due presentatrici dell’edizione hanno quindi rivelato un’altra novità.

Non solo la Vanoni e Platinette: in arrivo un giudice misterioso

Per questa edizione vip di Amici, la padrona di casa Maria De Filippi si alternerà con Michelle Hunziker. In vista dell’inizio del programma, le due hanno svelato al settimanale Chi una novità avvolta dal mistero: oltre alla coreografa Veronica Peparini, Ornella Vanoni e Platinette, verrà annunciato anche un giudice misterioso. Non è noto se verrà fatto durante le puntate condotte dalla De Filippi o dopo il passaggio di consegne alla Hunziker.

Le voci parlano di una figura internazionale, magari un cantante, mentre altre puntano su Renato Zero.

Nek non farà parte di Amici Celebrities

Chiunque sia il giudice misterioso, sicuramente non sarà Filippo Neviani, meglio conosciuto come Nek. Il cantante di Sassuolo aveva preso parte al programma in qualità di direttore artistico della squadra blu assieme a J-Ax nel 2015. Per questa edizione di Amici Celebrities, si era pensato di coinvolgerlo, idea poi scartata come rivelato in esclusiva da Alfonso Signorini. Non mancheranno comunque ospiti eccellenti: sono già stati annunciati infatti J-Ax, Giusy Ferreri e l’ex-concorrente Sergio Sylvestre.

Amici Celebrities sfiderà Ulisse di Alberto Angela

Nella battaglia per lo share, proprio come nel 2018, Amici Celebrities avrà un concorrente di tutto rispetto: si tratta del programma divulgativo di Alberto Angela, Ulisse – Il Piacere della Scoperta. La 19esima stagione debutterà infatti anch’essa in prima serata sabato 21 settembre 2019, e lo stesso Angela ha dichiarato a TV Sorrisi e Canzoni: “Non accade neanche nelle tv all’estero. È possibile qui, tra capolavori che tutto il mondo ci invidia”.

Tra le prime anticipazioni rivelate, gli ospiti speciali della seconda puntata su Leonardo Da Vinci: Roberto Benigni e Giorgia, che per l’occasione canterà un pezzo scritto proprio dall’artista fiorentino.