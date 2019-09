Il 21 settembre partirà la prima edizione di Amici Celebrities, la versione vip dal talent show creato da Maria De Filippi. Ormai il cast della trasmissione è stato svelato e iniziano a trapelare anche i nomi dei primi ospiti che si susseguiranno puntata dopo puntata.

Due vecchie conoscenze di Amici come ospiti

Si accende la sfida del sabato sera. Infatti, il 21 settembre debutterà l’atteso Amici Celebrities che sarà condotto, a staffetta, prima da Maria De Filippi e poi da Michelle Hunziker. L’impianto del programma sembra essere lo stesso della versione nip, con due squadre che si sfideranno a colpi di esibizioni di canto e di ballo.

Ovviamente, ad arricchire il tutto e ad aiutare le squadre ci saranno, settimana dopo settimana, degli ospiti. La prima puntata vedrà la partecipazione di Giusy Ferreri e di J-Ax. Entrambi, in passato hanno già calcato il palcoscenico della trasmissione. Giusy è stata insegnante di canto, J-Ax coach della squadra blu che portò alla vittoria Sergio Sylvestre.

Le squadre sono pronte

Non sappiamo ancora quali saranno le sorprese di Amici Celebrities ma, finalmente, possiamo conoscere i partecipanti a questo nuovo talent show. Alberto Urso sarà il capitano della squadra Blu che ha delle personalità molto interessanti.

Troviamo lo chef Joe Bastianich, Emanuele Filiberto di Savoia, Chiara Giordano, le attrici Laura Torrisi e Francesca Manzini e l’attore Raniero Monaco di Lapio. La squadra Bianca sarà capitana da Giordana Angi ed è composta: dal conduttore Filippo Bisciglia e la compagna Pamela Camessa, Ciro Ferrara, Cristina Donadio, l’attore Massimiliano Varrese, lo sportivo Martin Castrogiovanni.

Le emozioni di Chiara Giordano

Amici Celebrities ci darà la possibilità di vedere molte star alle prese con ballo e canto e quindi in una veste completamente nuova. Ad esempio, Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova e figlia di Anna Maria Bernardini De Pace è nuova in un contesto televisivo e posta una foto su Instagram, che la ritrae vestita con la consueta tuta blu, in cui scrive: “Non ci sono parole, solo tante emozioni, tanta fatica e tanto ma veramente tanto Amore per quello che sto facendo”.