Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova e concorrente del prossimo talent show di Canale 5 Amici Celebrities, commenta con un post su Instagram dedicato ai suoi fan l’inizio di questa nuova avventura televisiva: “Tante emozioni e tanta fatica”.

La partecipazione dell’ex di Bova al reality

Questo sabato 21 settembre approda su Canale 5 la prima versione VIP di Amici: Amici Celebrities. Tra i concorrenti spunta anche il nome di Chiara Giordano: di professione veterinaria, è conosciuta al grande pubblico per la storia decennale con l’ormai ex marito Raoul Bova, da cui ha avuto i 2 figli, Alessandro Leon e Francesco.

La futura partecipazione della donna al programma ha sicuramente attratto l’attenzione di molti, curiosi di vederla cimentarsi con le prove di ballo, la sua specialità.

Negli ultimi post di Instagram è ritratta già con la sua tuta blu all’interno della scuola di Amici e dice: “Non ci sono parole, solo tante emozioni, tanta fatica e tanto ma veramente tanto Amore per quello che sto facendo”.

Nei commenti anche il supporto di molti amici dello spettacolo: da Claudia Gerini (“Amica goditi ogni istante”) a Carolyn Smith (“Quanto sono fiera di te”).

Tutte le novità di Amici Celebrities

Il nuovo show di Canale 5, che partirà il prossimo sabato, vedrà una doppia conduzione: Maria De Filippi in una prima parte per poi lasciare il timone a Michelle Hunziker.

Come al solito i concorrenti saranno divisi in 2 squadre: quella blu, capitanata dall’ultimo vincitore di Amici Alberto Urso, vedrà al suo interno insieme a Chiara Giordano anche Joe Bastianich, Emanuele Filiberto, Francesca Manzini, Raniero Monaco di Lapio e l’attrice ed ex di Leonardo Pieraccioni, Laura Torrisi.

Capitano della squadra bianca sarà invece Giordana Angi, seconda classificata ad Amici, che dovrà guidare al successo un gruppo composto da Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, il rugbista Martin Castrogiovanni, Cristina Donadio, Ciro Ferrara e Massimiliano Varrese.

I giudici che si troveranno a valutare le esibizioni dei concorrenti saranno Giuliano Peparini, Platinette e Ornella Vanoni.