Paura nella Casa del GF Vip: Pierpaolo Pretelli ha avuto un malore e ha scatenato l’apprensione dei suoi coinquilini. La reazione di uno di loro, però, ha scatenato la rabbia di alcuni telespettatori.

GF Vip: malore per Pierpaolo Pretelli

Malore per Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip. Il concorrente si sarebbe sentito male dopo pranzo, mettendo in allarme i coinquilini. Una situazione che avrebbe richiesto anche l’intervento di un medico tra le mura di Cinecittà, ma che presto, comunque, sarebbe tornata alla normalità.

I fan della trasmissione, via social, non hanno fatto a meno di notare alcune sfumature dietro l’accaduto, dettagli emersi tramite i video della diretta che, 24 ore su 24, trasmette le vicende dei gieffini fuori dalla Casa.

A causare il malore di Pretelli sarebbe stata una reazione allergica, e il tutto, secondo l’ipotesi che corre nelle ultime ore, sarebbe dovuto all’uso del limone nella preparazione del pollo. A metterlo inavvertitamente, secondo alcuni, sarebbe stata Dayane Mello, poi coinvolta in un confronto con Elisabetta Gregoraci sulla questione.

La reazione di Dayane Mello: “È nel suo cervello“

Poco dopo il malore del gieffino, Elisabetta Gregoraci ha voluto vederci chiaro e ha chiesto alla modella se avesse usato proprio del limone per preparare il pranzo o se qualche traccia fosse rimasta dopo il lavaggio della padella.

“No, è una cosa del suo cervello, perché non c’era limone“: questa la risposta di Dayane Mello, una reazione che non è piaciuta a tanti spettatori che. ne hanno criticato la condotta sui social.

ma dayane l’ha capito che pier poteva veramente sentirsi male e avere anche uno shock anafilattico?

e lei risponde in questo modo, senza sensibilità, continuando a mangiare e fregandomene

io sono sconcertata boh #gfvippic.twitter.com/w84ZbYLyvs — Kiara 🍪 (@azibegna) November 5, 2020

Grande Fratello Vip: nuovo intoppo per il programma

Il momento di apprensione nella Casa non è il solo intoppo per lo show.

Poche ore fa, un comunicato ufficiale della trasmissione, diffuso via social, ha informato il pubblico circa una novità dovuta all’attuale situazione Covid: “La situazione d’emergenza che sta vivendo il Paese ci ha costretti a ridurre il personale di presidio per salvaguardare la salute dei nostri collaboratori. Per questo, almeno per il momento, la Regia 2 non sarà più disponibile né sul sito di Grande Fratello Vip, né su Mediaset Play. La Regia 1 e il Canale +1, invece, continueranno a funzionare regolarmente“.

Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci: come stanno le cose

Nel frattempo, non si esaurisce l’interesse del pubblico del reality sulle dinamiche che interessano proprio l’ex velino di Striscia e l’ex moglie di Flavio Briatore.

Quella che, a molti, sembrava un’amicizia “in salsa rosa”, da qualche tempo sembra aver virato verso orizzonti di frattura che, diverse volte, sono apparsi come punto di non ritorno nel loro rapporto.

Le ultime battute riprese dalle telecamere del Gf Vip rimandano a un tessuto diverso rispetto all’idillio dei giorni precedenti, con una Elisabetta Gregoraci che ribadisce la sua intenzione di non avere una storia nella Casa.

“Provo a convincermi che è tutto ok, e non rovinare il momento“, ha detto Pretelli alla coinquilina, sottolineando di aver necessità di tempo per cambiare i suoi sentimenti verso di lei. Poco prima, però, tra i due è scoppiata una lite piuttosto accesa, al punto da spingere la showgirl alle lacrime.

Per Pretelli resta difficile vivere il loro legame come semplice amicizia: “L’abbraccio mi sta stretto“, ha dichiarato davanti agli altri concorrenti, rivelando di volere qualcosa di più. A quel punto, la livida reazione della concorrente, che gli ha rimproverato di non averla sostenuta quando stava male e dopo lo scontro furioso in diretta con Guenda Goria.

“Te ne sei fot***o Pierpaolo, mi hanno detto di tutto, che non sono umana, che sono una str***a“.

