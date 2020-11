Giovanna Botteri è ospite di Mara Venier nell’odierna puntata di Domenica In. La giornalista e inviata Rai ripercorre le principali tappe della sua carriera e della sua vita attraverso alcuni contributi video. Uno di questi riguarda il padre Guido, anch’egli importante giornalista, del quale rivela: “Tutto quello che diceva era importante e serviva“.

Giovanna Botteri torna a Domenica In

Ha rappresentato per moltissimi anni un punto di riferimento del giornalismo e dell’informazione italiana. È stata ed è ancora un’importante colonna della Rai, inviata speciale dai luoghi più disparati dello scenario internazionale, con passione e professionalità.

Il suo contributo nel corso della pandemia da Coronavirus è stato fondamentale poiché ha informato l’Italia direttamente da Pechino sull’andamento quotidiano del virus con notizie e importanti aggiornamenti. Giovanna Botteri ripercorre le principale tappe della sua carriera giornalistica nello studio di Domenica In, ospite di Mara Venier. Un ritorno per lei nel programma di Rai1, essendo già intervenuto in video-collegamento a fine maggio per un’intervista con la padrona di casa.

Il ricordo di papà Guido

La prima clip mandata in onda riguarda il profondo legame che Giovanna Botteri aveva instaurato con papà Guido, anch’egli giornalista.

Lei lo ricorda commossa: “Mio papà mi ha insegnato la differenza fra il bene e il male. Mi ha insegnato a non mollare ed è bello perché poi ha insegnato le stesse cose a mia figlia. Tutto quello che diceva era importante e serviva. Era appassionato di teatro e da piccola mi portava a teatro. Mi sono vista tutti gli spettacoli, i dietro le quinte, i camerini, e sempre con lei. Sono tutte cose che mi sono servite nella vita“. La Botteri rivela che inizialmente non era intenzionata ad imboccare la strada dell’informazione, proprio per via dell’attività del padre: “Non volevo fare la giornalista perché già lui era giornalista.

Io sono sempre stata ‘la figlia di Guido’ e sono andata via, perché chi vive in provincia sa che cosa vuol dire. Anche sognare di uscire e andare nella grande città“.

