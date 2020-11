Il momento musicale dell’odierna puntata di Domenica In vede protagonista Patty Pravo. L’artista, icona della musica italiana, concede una breve intervista alla padrona di casa Mara Venier in cui non mancano forti momenti di imbarazzo. Il racconto della cantante, tra malizia e doppi sensi, ha provocato la reazione imbarazzata della conduttrice che ha subito interrotto il discorso.

Patty Pravo a Domenica In

Ha calcato i palchi più importanti, affermandosi al Festival di Sanremo e diventando presto un’icona della musica italiana. Il talento e l’estro di Patty Pravo fanno irruzione nello studio di Domenica In.

Ospite di Mara Venier, la cantante concede un’intervista che alla fine si rivelerà piuttosto breve. L’apertura della puntata odierna, infatti, è stata dedicata al commosso ricordo di Stefano D’Orazio, il batterista dei Pooh, venuto a mancare venerdì scorso. In video-collegamento è intervenuto Red Canzian e, al telefono, anche Roby Facchinetti: entrambi hanno manifestato il loro profondo dolore per la perdita dell’amico e collega.

I tempi stringono e Mara Venier ha dovuto infatti avvisare Patty Pravo di non avere sufficiente tempo da dedicarle. Per poi invitarla nuovamente una delle prossime puntate per una bella chiacchierata insieme.

Nonostante il poco tempo a disposizione, la breve intervista alla cantante ha avuto anche forti momenti di imbarazzo.

Mara Venier, imbarazzo per le parole di Patty Pravo

Nello specifico, Patty Pravo ha commentato con sottile ironia e un pizzico di malizia una clip che la ritraeva durante un Carosello, mentre sponsorizzava una marca di gelati. Al termine del filmato, l’artista ha spiegato per quale motivo girare quel Carosello le provocasse imbarazzo: “Mi vergognavo a un certo punto perché avevo in mano questa cosa che era lunga così e si doveva tirare giù la plastica per mangiarlo… capito?

“. Il racconto è stato condito anche con alcuni risolini e una certa gestualità nel mimare come quel cornetto andasse scartato. Un concentrato di malizia e doppi sensi che hanno suscitato l’imbarazzo di Mara Venier, che ha cercato di chiosare la conversazione: “No, meglio non capire“.

