La famiglia di Ornella Muti è stata, nell’ultimo anno, colpita da diversi lutti molto importanti. Oltre alla morte della madre, Ornella Muti ha vissuto anche la prematura morte del genero, compagno della figlia Carolina, ed ha vissuto il lutto insieme a tutta la famiglia.

Il primo lutto

L’attrice ha patito particolarmente nel veder soffrire sua figlia Carolina Facchinetti quando è venuto a mancare Andrea Longhi, il compagno di quest’ultima.

La Muti ha confidato quanto sia stato difficile assistere al dolore di sua figlia e dei suoi nipoti:“Per me vedere mia figlia così toccata è molto dura.

Vedere i miei nipoti, è dura, ma ti dà la forza di capire l’importanza della famiglia” ha infatti rivelato a Serena Bortone, durante una puntata di Oggi è un altro giorno.

L’attrice ha poi spiegato come in quei momenti difficili abbia riscoperto la centralità della famiglia. Ha infatti trovato in essa la forza per andare avanti, grazie al sostegno reciproco.

Ornella Muti: la morte della madre

Non molti mesi dopo, purtroppo, Ornella Muti ha subito un’altra perdita, ovvero quella di sua madre, Ilse Krause.



L’anziana signora è venuta a mancare ad ottobre, lasciando l’attrice alle prese con un altro lutto molto doloroso.“È come se fosse andata via una parte di me, era il nostro perno” ha confessato. Per lei adesso è molto strano non essere più “figlia”, ma dice di essere consapevole che gli insegnamenti di Ilse rimarranno sempre con lei e così anche la figura materna.

La carriera di una vita

Dopo questo piccolo sfogo si è lasciata andare ai ricordi, ripercorrendo la sua carriera e lasciandosi scappare anche qualche piccola confessione.



La Muti, infatti, ha svelato di essere stata vittima di tentativi di molestie da giovane, ma di essere riuscita a reagire. Ha preferito però, non scendere nei dettagli, poiché è un argomento di cui non ama particolarmente parlare.

