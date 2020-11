Sorpresa speciale per Maria Teresa Ruta nella puntata del Grande Fratello Vip in onda questa sera. La conduttrice riceve un video-messaggio di speranza da parte del fratello Stefano, vittima di un incidente a fine agosto cui ha fatto seguito un periodo di coma. La notizia è la migliore che potesse ricevere e la Ruta, tra le lacrime, esplode di gioia.

Maria Teresa Ruta: il messaggio del fratello

Maria Teresa Ruta viene convocata in Mistery Room da Alfonso Signorini per una bellissima sorpresa a lei riservata. Ad averle dedicato un pensiero speciale è il fratello Stefano, vittima di un incidente a fine agosto e per il quale è stato in coma fino a pochi giorni fa.

La concorrente riceve da lui un video-messaggio in cui la mette al corrente di una notizia davvero importante: “Ciao tata, ti domanderai: come sta mio fratello? Tuo fratello sta benino dopo aver combattuto per tanto tempo, adesso sta meglio. C’eravamo lasciati che io ero in ospedale, ma finalmente anche io sono tornato a casa. Ne ho viste di ogni colore, ma ne ho viste tante anche al GF.

Ogni tanto dovresti graffiare un po’ di più, ma sei una persona educata e gentile che ci rende più orgogliosi. Parlo anche per mamma, che ti saluta tantissimo. Ti faccio una marea di in bocca al lupo, ciao“.

La concorrente in lacrime esplode di gioia

La conduttrice, storico volto della tv, esplode di gioia dopo aver appreso che il fratello ha finalmente abbandonato l’ospedale. Tra le lacrime, tira fuori tutta la sua felicità: “Grazieee, è uscitoooo! Ti amo, prima di andare da mamma, passo da te quando esco“.

Poi specifica la dinamica della vicenda, per mettere al corrente il pubblico e tutti coloro che ne erano all’oscuro di che cosa fosse successo al fratello: “Il 26 agosto è stato travolto mentre era in un circuito chiuso come ciclista, una macchina lo ha centrato in pieno ed è rimasto in coma per parecchi giorni, è stato molto doloroso per lui e per noi“.

