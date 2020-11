Cosa ci aspetta questa sera in tv? L’ammiraglia propone l’amichevole della nazionale di calcio italiana. Su Rai 3 dominano i misteri e le inchieste di Chi l’ha visto? Mentre su Canale 5 si attendono le esibizioni della 2ª puntata di All Together Now. Ecco tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Alle 20.30, su Rai 1, la serata comincia con la Nazionale di calcio. Verrà trasmessa l’amichevole Italia – Estonia. La partita sarà accompagnata dalla telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro e dalle interviste a bordo campo di Alessandro Antinelli.

A seguire Porta a Porta, il programma di informazione ed approfondimento di Bruno Vespa.

Rai 2 propone il consueto appuntamento con il cinema internazionale del mercoledì sera. Questa è la volta di Il sole a mezzanotte – Midnight Sun, un teen-movie dalle sfaccettature drammatiche e sentimentali che racconta la storia di Katie, 17enne affetta da una rara malattia che le impedisce l’esposizione al sole.

Su Rai 3 la serata è dedicata al programma Chi l’ha visto?. In diretta dagli studi di viale Mazzini a Roma, Federica Sciarelli cercherà di risolvere, anche grazie all’aiuto del pubblico, casi di scomparse vecchi e nuovi, misteri e storie di fughe apparentemente inspiegabili.

I programmi in onda su Mediaset

Barbara Palombelli conduce Stasera Italia Speciale su Rete 4.

La settimana scorsa ha esordito in tv la nuova stagione di All Together Now, il programma musicale condotto da Michelle Hunziker. La 1ª puntata si è aggiudicata un buon 14,8% di share e alle esibizioni canore dei concorrenti si sono alternate a momenti intensi ed emozionanti come le lacrime di Anna Tatangelo, componente della giuria Vip.

Serata di cinema anche su Italia 1: va in onda il film Sherlock Holmes. Le avventure dell’investigatore più famoso di sempre, nella versione del 2009 del regista Guy Ritchie, vedono Robert Downey Jr. nei panni di Sherlock. Ad accompagnarlo l’inseparabile dottor Watson, interpretato da Jude Law. Il film ha ottenuto 2 candidature agli Oscar e si è aggiudicato un premio ai Golden Globes.

Gli altri programmi

Nuova puntata in chiaro dei Live di X Factor 2020 su TV8.

Sul NOVE Daria Bignardi conduce una nuova puntata de L’assedio.

Tra gli ospiti: Giacinto Siciliano, direttore dell’istituto penitenziario San Vittore di Milano, il sindacalista Aboubakar Soumahoro e Diego Passoni. A seguire: Fake, la fabbrica delle notizie. In onda dallo scorso anno, questo programma indaga alla ricerca delle fake news, della produzione di notizie false e di come esse vengano divulgate fino a diventare virali. A condurre Valentina Petrini, accompagnata da un team di giovani reporter, hacker, giornalisti indipendenti e “smascheratori di bufale” professionisti.

Infine, per gli amanti del cinema, Paramount Channel propone uno dei tanti capolavori di Francis Ford Coppola: L’uomo della pioggia – The Rainmaker. La pellicola del 1997 è tratta dall’omonimo libro di John Grisham e narra le vicende che investono la vita di Rudy (Matt Damon) giovane brillante, appena laureato in legge.