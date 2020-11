Giorgio Panariello e Marco Giallini collaboreranno insieme nel loro nuovo show Lui è peggio di me, in onda da dicembre su Rai 3. Sarà la prima volta che vedremo insieme la coppia sul grande schermo, la loro amicizia è nata recentemente durante il lockdown della scorsa primavera.

Il nuovo show Lui è peggio di me

Il nome dello show che sarà una sorta di varietà 2.0 è un omaggio alla commedia di Enrico Oldoini con Adriano Celentano e Renato Pozzetto del 1985. I due si alterneranno sul palco con varie esibizioni, monologhi e simpatici siparietti, il tutto condito dall’accompagnamento musicale di una band.

Non mancheranno gli ospiti, personaggi dello spettacolo e non, che saranno oggetto di interviste e piccoli sketch. Il programma di Panariello e Giallini, con la regia di Stefano Vicario, andrà in onda a dicembre in prima serata su Rai 3.

Un’amicizia nata casualmente durante il lockdown

I due hanno deciso di portare la loro amicizia, sbocciata da poco durante il lockdown, anche in campo lavorativo sebbene non abbiano mai lavorato insieme. “Durante il lockdown abbiamo fatto le dirette Instagram e ci siamo molto divertiti (…) Ho lavorato con tanti artisti, è difficile mettersi davanti al pubblico con una persona che stimi ma con cui non hai fatto niente prima.

Sento che andrà bene“, queste le parole del comico toscano in una intervista a Repubblica, che recentemente ha anche pubblicato un libro autobiografico in memoria del fratello, dal titolo Io sono mio fratello. Panariello ha inoltre scherzosamente aggiunto: “Il mio tentativo sarà portare avanti il programma, il suo di rovinarlo”. I due sebbene molto diversi sono allo stesso tempo molto simili, aggiunge il comico: “Una vena di malinconia ci unisce, saremo uno lo psicologo dell’altro.

Senza dolori non si vive“.

