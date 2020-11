“Lui ha avuto un colpo di fulmine mentre io l’ho fatto aspettare sei mesi per un caffè”: così Tania Bambaci ha raccontato l’inizio della sua storia con il ballerino italiano Samuel Peron a Caterna Balivo. Ma la giovane messinese era già conosciuta per la sua partecipazione a Miss Italia.

Tania Bombaci: la laurea in Lingue e il passato a Miss Italia

Tania Bombaci è una modella e attrice italiana di 30 anni originaria di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. È laureata in Lingue e Culture Moderne ed ha un master in Sceneggiatura e Produzione Audiovisiva.

È stata conosciuta a livello nazionale per la prima volta nel 2010, quando è diventata Miss Sicilia. Subito dopo la partecipazione a Miss Italia, dove si è classificata tra le prime 10. Dopodiché ha continuato la carriera di modella partecipando e vincendo il concorso Miss Regina d’Europa, per poi arrivare tra le prime 15 a Miss Mondo 2011.

L’approdo nel mondo della recitazione

Dopo i concorsi di bellezza, però, la Bambaci ha deciso di cambiare direzione. Così ha seguito un corso di recitazione tenuto da Rossella Izzo nel 2013 per poi prendere parte a diversi altri seminari negli anni a seguire.

Avviatasi nel panorama filmico e cinematografico italiano, Tania ha poi partecipato a film, corti e programmi televisivi. Tra i lungometraggi: Le voyage (2015) con Gerard Depardieu, The Perfect Husband (2014) e Alcoholist (2016) con regia di Lucas Pavetto, Picciridda (2019) regia di Paolo Licata (tratto dal romanzo di Catena Fiorello) e Governance (2019) regia di Michael Zampino. Ha inoltre recitato per la televisione in Squadra Antimafia 8, Commissario Maltese, Questo nostro amore 80 e Il cacciatore.

Tania Bambaci e la relazione con Samuel Peron

Tania Bambaci convive con il ballerino Samuel Peron da ormai 7 anni. Peron, che quest’anno non ha potuto partecipare a Ballando con le Stelle per colpa del Coronavirus, pare si sia innamorato dell’attrice a prima vista. “Lui ha avuto un colpo di fulmine mentre io l’ho fatto aspettare sei mesi per un caffè”, aveva raccontato Tania Bambaci in un’intervista a Vieni da Me di Caterina Balivo. In quella sede il fidanzato le aveva risposto ironicamente: “Poi mi chiedi perché non mi sposo.

Mi sto vendicando”.

Dopo una crisi che la coppia ha vissuto l’anno scorso, però, pare che il ballerino abbia cambiato idea. Tania Bambaci e Samuel Peron, infatti, hanno annunciato che convoleranno a nozze il prossimo anno. Nel frattempo, i due continuano a pubblicare foto insieme dedicandosi parole dolci nelle didascalie.

Approfondisci

Samuel Peron, svolta nella storia d’amore con Tania Bambaci: l’annuncio