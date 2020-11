A Verissimo intervista di coppia per Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, il cui amore è sbocciato l’anno scorso a Uomini e donne. Attraverso alcune clip, i due ragazzi ripercorrono la loro carriera e la loro vita, sino al commosso ricordo della madre del ragazzo. Le sue lacrime sono anche quelle di Silvia Toffanin, che ha perso di recente l’adorata figura materna.

Andrea Cerioli: il ricordo di mamma Luana

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono conosciuti a Uomini e donne lo scorso anno e, da quell’esperienza televisiva, non si sono più lasciati.

Hanno sperimentato la convivenza che, soprattutto durante il lock-down, li ha uniti sempre di più e ad oggi si reputano una coppia felice. Una clip ripercorre i loro momenti più belli all’interno del programma di Maria De Filippi, ma anche le loro storie familiari.

Andrea Cerioli, in particolare, si è commosso quando ha rivisto il suo legame con la madre, venuta a mancare nel 2014: “Tutto questo mondo è nato per caso, avevo provato un provino per il Grande Fratello. Uscito da lì, poco dopo venne a mancare mia mamma e lì là mia vita cambiò“.

Le lacrime di Silvia Toffanin

Una perdita importantissima che l’ha portato a sfogare il suo dolore nel lavoro. Dopo la partecipazione al reality di Canale5, la televisione è divenuta ben presto la sua valvola di sfogo: “Inizialmente la cosa migliore da fare è tenersi impegnati e stare con tutti gli affetti e le persone che riescono a tenerti la testa piena“.

Sentendo queste parole, Silvia Toffanin si commuove ripensando, anche lei, alla madre recentemente scomparsa. “So che Silvia tu mi puoi capire“, le parole del ragazzo.

Successivamente Cerioli rivolge un pensiero a colei che, attraverso una decisione importante, ha dato una svolta drastica alla sua vita: “Ringrazio Maria De Filippi per avermi offerto quel primo trono, anche se non ci stavo dentro con la testa. Da lì sono iniziate a succedere tante cose, tanti programmi, mi è cambiata completamente la vita, avevo bisogno di essere felice“.

