La programmazione di lunedì 16 novembre apre la settimana con 2 appuntamenti davvero attesissimi. Sulla Rai Gli orologi del diavolo, su Canale 5 il Grande Fratello Vip. Chi conquisterà più telespettatori? Ma ecco tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Dopo l’ottima partenza, Rai 1 procede con la messa in onda della fiction Gli orologi del diavolo. La scorsa settimana, la serie interpretata da Beppe Fiorello, Claudia Pandolfi e Nicole Grimaudo ha conquistato oltre 4 milioni e mezzo di spettatori.

Rai 2 propone Kingsman – Il Cerchio d’Oro, secondo capitolo della saga iniziata la settimana scorsa.

Su Rai 3, la squadra di Report questa sera propone un’inchiesta sulla battaglia di Trump contro il social cinese TikTok e, a seguire, un approfondimento sul vaccino contro il Coronavirus. Chi lo sta producendo? Chi sono i negoziatori incaricati dall’Europa per acquistare le dosi necessarie? Si tratta di un vaccino davvero sicuro?

I programmi in onda su Mediaset

Su Rete 4 va in onda Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro per rimanere sempre aggiornati su politica, attualità ed economia nazionale ed internazionale.

Su Canale 5, Alfonso Signorini conduce una nuova puntata del Grande Fratello Vip.

Dopo il rinvio a causa del Covid-19, la scorsa puntata ha fatto il suo ingresso Selvaggia Roma. La sua presenza è destinata a cambiare gli equilibri nella casa. C’è già stato un confronto tra lei ed Elisabetta Gregoraci, considerata la ‘rivale in amore’. La Roma in passato aveva avuto una frequentazione con Pierpaolo Pretelli e tra le due donne si preannunciano scintille.

Italia 1 punta tutto sull’azione con il film Mission: Impossible – Fallout.

Questa volta Ethan Hunt (Tom Cruise) dovrà recuperare una valigia di plutonio e scoprire chi sono i cattivissimi che vogliono impossessarsene.

Per gli amanti del grande cinema italiano

Su Iris la serata è dedicata a 2 pesi massimi del cinema nostrano. Alle 20.58 va in onda Baarìa. La pellicola di Giuseppe Tornatore racconta, attraverso la storia di 3 generazioni di un famiglia di Bagheria (Baarìa in siciliano), le vicende di un’Italia intera. Le Guerre Mondiali, i cambiamenti politici, l’alternarsi di Fascismo, Comunismo, Democrazia Cristiana e Socialisti, in un contesto come quello della realtà rurale siciliana.

A mezzanotte e 10 Mamma Roma, il capolavoro del 1962 di Pier Paolo Pasolini con Anna Magnani.

Approfondisci

Forti tensioni nella casa del GF Vip: Pierpaolo Pretelli reagisce in maniera incontrollata dopo lo scontro con Andrea Zelletta

Si apre un nuovo capitolo su Patrizia De Blanck e Stefania Orlando. Questa volta la contessa attacca il marito della ‘Vippona’ usando parole durissime