Dopo le numerose voci circolate nel corso degli anni su chi fosse in realtà il padre del figlio di Lory Del Santo, è arrivata la conferma definitiva. A darla è stata direttamente la showgirl e attrice, ospite nel salotto di Barbara d’Urso. Non un momento facile, per la Del Santo: il figlio Loren infatti si è tolto la vita un anno fa. Riguardo al padre, ha fatto chiarezza su come siano andate le cose tra di loro.

Lory Del Santo conferma chi è il padre di Loren

Non è la prima volta che Lory Del Santo affronta l’argomento del padre di Loren.

Lo scorso giugno aveva infatti fornito qualche elemento sulla sua identità, mai nota al figlio Loren, morto suicida nell’agosto del 2018. Sempre alla d’Urso, infatti, aveva raccontato di una relazione di 3 mesi assieme ad un aspirante dj. Quindi, aveva aggiunto che Loren aveva un fratello, dato alla luce da un ex fidanzata di Madonna.

Proprio dal racconto di Ingrid Casares, pochi giorni dopo quell’intervista sono stati uniti i punti ed è emersa l’identità del padre di Loren Del Santo.

Mancava però la conferma della diretta interessata, che ora ha fatto il nome di Dennis Schaller.

Il rapporto tra Lory Del Santo e Dennis Schaller

Ospite di Domenica Live, Lory Del Santo ha dichiarato di voler parlare per la prima volta per mandare un messaggio al padre del suo terzogenito Loren. Ha deciso di farlo perchè il nome è stato scoperto qualche mese fa, come ha ricordato la stessa Del Santo, incrociando le storie sue e di Ingrid Casares. “Si chiama Dennis Schaller, non so dove sia nel mondo” ha dichiarato la showgirl.

Quindi, ha anche confessato che l’uomo si era fatto vivo con lei: “Quando loren aveva 3 anni è entrato in ufficio e mi ha detto ‘ho saputo che hai avuto un bambino, so che è mio vorrei vederlo‘”.

A questo punto, nonostante i 3 anni di assenza, Lory Del Santo racconta di avergli dato appuntamento per il giorno dopo, perché voleva parlargli. “Non mi aspettavo che lui mi aiutasse, il punto era: ‘ok lo vuoi vedere però ricordati che non può essere per una volta‘”.

A quell’appuntamento, però, non si è mai presentato.

Il messaggio al padre di Loren

La vita di Lory Del Santo è stata piena di dolore: il primogenito Conor è morto nel 1991; dopo la morte di Loren, affetto da una “malattia invisibile” che l’ha portato al suicidio nel 2018, è quindi rimasto in vita solo il figlio Devin, nato proprio nel 1991 dalla relazione con Silvio Sardi. Dennis Schaller, non avrà mai l’opportunità di conoscere Loren: “Si è perso una persona meravigliosa, era una delle persone più intelligenti che abbia mai conosciuto, più sensibili, era buono” ha detto la Del Santo.

Sulle possibilità di rivederlo, la Del Santo ha aggiunto: “Ci sono persone che non si possono correggere, ma lo vedrei volentieri. Gli ho sempre voluto bene, lo ringrazierò sempre di questo dono che mi ha fatto di avere un figlio incredibile. Anche se ha sbagliato lo perdonerò sempre“.

