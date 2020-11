Paola Caruso torna alla luce della ribalta e no, non solo per il calendario super hot fatto per For Men Magazine (che pare andare a ruba in ogni edicola). L’ex Bonas di Avanti un altro e mamma del suo Michelino, ha raccontato alcuni retroscena della sua vita, dal rapporto con la madre biologica ai problemi lavorativi.

Paola Caruso sogna Ballando con le Stelle

In una lunga intervista rilasciata per Diva e Donna, Paola Caruso ha svelato uno dei suoi sogni televisivi più grandi: Ballando con le Stelle. Un sogno che però non sembra essere destinato ad avverarsi perché proprio dalla padrona di casa, Milly Carlucci, è arrivato un no.

Come la stessa Paola ha raccontato alla rivista e ripresa da più testate: “Milly non mi vuole, dice sono troppo targata Mediaset” e poi ha aggiunto: “In Rai non mi vogliono”. Insomma, per la showgirl non è un periodo facile dal punto di vista lavorativo, al momento è ospite fissa nei salotti della d’Urso come opinista e, dopo l’Isola dei Famosi e Pechino Express (dove ha partecipato in coppia con Tommaso Zorzi, interrompendo il suo percorso in anticipo dopo aver scoperto di essere incinta) non ha più preso parte a reality.

Il no di Paola Caruso al GF Vip

Paola Caruso ha spiegato che non le sono mancate le proposte, non le sarebbe dispiaciuto partecipare al GF Vip, ma la priorità resta suo figlio Michele e la partecipazione al reality li avrebbe allontanati per troppo tempo.

Il rapporto con la madre biologica

La showgirl ha poi svelato i retroscena del suo rapporto con mamma Imma, la madre biologica ritrovata nel 2019 e alla quale si era ricongiunta durante una puntata di Live-Non è la d’Urso.

Paola Caruso ha raccontato di essere stata felice di averla ritrovata e conosciuta, ma che di mamma ce n’è una sola e la sua è mamma Wanda. A ferire di più la Caruso in quel periodo però, come lei stessa ha raccontato, sono state più le chiacchiere e le accuse: “Sono stata accusata che era tutto finto, che c’eravamo messe d’accordo”.

La verità però è un’altra: “Lei lo sapeva lo sapeva già di essere mia madre, prima del test” ha spiegato, “È stata lei a cercarmi.

Ha voluto farlo sapere dalla d’Urso. (…) aveva bisogno di soldi”. Paola ha continuato a frequentare la signora Imma, ma qualcosa non è andato per il verso giusto: “Mi sono resa conto che il suo non era l’amore puro di una madre. Ma la capisco. Ha la sua vita. Ha altri due figli”.

