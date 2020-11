Non c’è pace tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma che dall’entrata nella casa del Gf vip di quest’ultima, non fanno che litigare. La Roma critica pesantemente la Gregoraci, accusandola di prendere in giro Pretelli, la seconda si difende e ormai il clima è più caldo che mai. Ora però scende in campo anche un’altra donna Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis.

Le parole di Sonia Bruganelli

“Io seguo il Grande Fratello vip e conosco Elisabetta Gregoraci. Sono allibita dalla pochezza e dalla cattiveria di chi continua ad attaccarla per invidia e gelosia dimostrando, ancora una volta che migliorarsi è cosa molto difficile ma cercare di buttare giù gli altri è hobby diffusissimo“, scrive Sonia Bruganelli pubblicando una foto della Gregoraci all’interno della Casa.

Il riferimento a Selvaggia Roma è chiaro, ma decide poi di sottolinearlo chiaramente con la frase successiva: “Poi… chi è Selvaggia Roma?!?!?!??“. Del resto “chi sei” è stato il focus della discussione tra la Roma e la Gregoraci diventata virale.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: tutto finito?

Dopo il clima teso di questi giorni, anche a causa delle continue liti con Selvaggia Roma, l'”amicizia speciale” tra la Gregoraci e Pretelli sembra essere giunta definitivamente al capolinea.

La Gregoraci si è vista attaccata dalla Roma proprio in merito al suo rapporto con l’amico Pierpaolo, definito semplicemente un modo per farsi vedere e non un vero rapporto di interesse reciproco. Pierpaolo, dal canto suo, attaccato da Elisabetta che si è sentita poco difesa da lui, sembra essersi irrimediabilmente allontanato e lo racconta ai suoi amici all’interno della Casa. Dosa le parole ma alla fine chiarisce il punto: “Quello che provavo sta svanendo“.

Guarda il video

Approfondisci

TUTTO sul Grande Fratello Vip

TUTTE le notizie su Elisabetta Gregoraci

GF Vip, Briatore risponde alla Gregoraci: la verità sulla proposta di matrimonio