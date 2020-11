Al Grande Fratello Vip, in apertura di puntata, è Antonella Elia a lanciare uno scoop. L’opinionista del reality, al momento dei saluti iniziali, ha fatto un annuncio importante inerente alla sua attuale situazione sentimentale con il fidanzato Pietro Delle Piane: “Ho il cuore spezzato“. Silenzio in studio, anche Alfonso Signorini rimane sconcertato.

Antonella Elia: la bomba al GF Vip

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip e saranno tantissime le emozioni. A cominciare da un’apertura di puntata a dir poco clamorosa, con un annuncio arrivato direttamente dall’opinionista del reality al fianco di Pupo: Antonella Elia.

Alfonso Signorini, al momento dei consueti saluti iniziali rivolti ai suoi due compagni di viaggio, ha anche annunciato sorprese per loro oltre che per i ‘Vipponi’ nella Casa.

Ma, parlando proprio di sorprese, è la stessa Antonella Elia a sganciare la bomba destinata a far rumore. Al centro delle sue dichiarazioni, la storia d’amore con l’attore Pietro Delle Piane. La coppia ha partecipato a Temptation Island Vip la scorsa estate, al fine di mettere alla prova la solidità del loro rapporto. Ma le cose non sono andate come speravano, con la Elia che ha lasciato il fidanzato al falò di confronto.

È finita con Pietro Delle Piane

La loro situazione sentimentale ha avuto un cambio repentino subito dopo il programma, con l’annuncio di Antonella Elia di un ritorno di fiamma. Segno che il loro amore non si è mai spento completamente.

Ma adesso le cose sembrano essere cambiate definitivamente. Sino ad ora il loro rapporto è filato liscio come l’olio e non ha mai dato segnali di crisi. L’annuncio di Antonella Elia scombina però le carte in tavola: “Ho il cuore spezzato, per sempre.

Sono single“.

Una frase che ha portato a un silenzio glaciale in studio, con lo stesso Alfonso Signorini rimasto esterrefatto. Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sarebbero lasciati. Come iniziare all’insegna di un gossip clamoroso questa nuova puntata del reality.

