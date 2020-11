Serena Grandi, a pochissimi giorni dalla Giornata contro la violenza sulle donne, racconta gli abusi subiti da lei stessa quando aveva solo 12 anni. Un segno che le è rimasto per anni, una violenza subita da un amico di famiglia. L’attrice sarebbe stata costretta a spogliarsi e, scioccata dalla vicenda, ha raccontato tutto alla madre.

Un ricordo doloroso in un momento non facile della sua vita: Serena Grandi è stata condannata per il fallimento del suo ristorante, su cui ha dichiarato di essere stata raggirata. L’attrice ha perso i risparmi di una vita, gettando la famiglia, e soprattutto il figlio Edoardo, nello sconforto.

Serena Grandi: abusi da parte dell’amico del padre

L’attrice ha raccontato a Nuovo della terribile esperienza subita quando aveva solo 12 anni. “A distruggere la mia innocenza fu un amico di mio padre…“, spiega, “Uno di famiglia. Avevo fiducia in lui, ero troppo piccola per percepire i segnali dell’attrazione morbosa di cui ero oggetto. Fino la giorno in cui mi chiese di spogliarmi in cambio di tanti bei regali. Mi teneva per mano e gli occhi esprimevano i suoi pensieri sporchi da cui mi sentita contaminata fiutando il pericolo.

Disgustata e impaurita raccontati tutto a mia madre“.

Serena Grandi aveva 12 anni ma ne dimostrava di più, “tanto da ritrovarmi addosso fin troppi sguardi maschili“. La reazione della madre la racconta lei stessa: “Rincasai prima del previsto e sentiti grida all’interno. Mi nascosi e sbirciai da uno spiraglio da cui vidi i miei genitori che a causa mia litigavano con lo ‘zio’ Bruno. Mia madre tirò fuori un coltello da cucina per puntarlo alla gola di quel mascalzone: ‘Se ti permetti di toccare mia figlia, ti ammazzo!’, disse“.

Il post su Instagram contro la violenza sulle donne

Serena Grandi si è unita alle celebrazioni per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’attrice ha pubblicato un post con una foto delle scarpe rosse simbolo del movimento e il commento: “Un minuto di raccoglimento….oggi è una giornata importante. IONONCISTO“.

