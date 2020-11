Nella Casa del Grande Fratello Vip è sempre tempo di colpi di scena. L’ultimo in ordine di arrivo riguarda la lite esplosa tra Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta – la prima a vederle protagoniste l’una contro l’altra – dopo una battuta che ha scatenato un ruvido confronto davanti agli altri concorrenti.

Prima lite tra Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta

Primo litigio al GF Vip tra Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, dopo una frase di quest’ultima che ha indisposto la collega al punto da spingerla a rivelarle la sua amarezza davanti a tutti.

“Proprio tu, che sei il mio punto di riferimento qua dentro?”: con questo tono interrogativo, Stefania Orlando ha rimproverato alla coinquilina di averla accusata di intromettersi sempre nelle sue chiacchierate con gli altri e di “soffiarle” gli interlocutori.

La battuta della discordia

Nello specifico, una battuta avrebbe fatto traboccare il vaso: “Hai detto ‘Mi hai portato via Elisabetta, stavo parlando con lei. È già la seconda volta che lo fai, prima anche con Tommaso’. Te porto via le persone?” ha chiesto alla Ruta.

Subito la risposta della conduttrice: “Era una battuta“.

“Non si possono fare queste battute, non tu, non una donna intelligente come te“, ha tuonato la Orlando. Palese il gelo nella stanza in cui si è consumato il diverbio tra le due, poco prima di un chiarimento finito in lacrime.

Il chiarimento e il commento di Giulia Salemi: “Siete due esaurite“

Il chiarimento tra le concorrenti è arrivato poco dopo, con tanto di pianto a dirotto di Maria Teresa Ruta: “Mi fai male, non l’ho fatto apposta“, si è scusata con la compagna d’avventura, che l’ha seguita in uno sfogo a suon di lacrime.

Nella parentesi più tenera del confronto, il commento di una Giulia Salemi senza filtri: “Potete litigare anche per me? Amore, ma stai piangendo? – ha chiesto alla Ruta – Ma voi siete due esaurite, amore, non state bene, piangete entrambe, non ho parole…“.

