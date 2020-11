Venerdì 27 novembre: cosa ci aspetta questa sera in tv? Su Rai 1 esordisce il talent condotto da Antonella Clerici The Voice Senior. Su Canale 5 finisce il doppio appuntamento con il GF Vip. Al suo posto comincia proprio oggi la nuova stagione della fiction Il silenzio dell’acqua con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Ma ecco tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Su Rai 1 esordisce il nuovo talent The Voice Senior. A guidare la competizione tra i cantanti over 60 ci sarà Antonella Clerici, accompagnata dai coach Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino ed il ‘Team Carrisi’ composto da Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi.

Il format, come possiamo facilmente immaginare, ha subito una serie di restrizioni dovete alla pandemia di Covid-19. Per il momento si parla di un meccanismo più snello e di 5 o 6 puntate (le prime delle quali saranno dedicate alle Blind Audition) ma non si escludono modifiche in base all’andamento degli ascolti e della curva epidemiologica.

Su Rai 2 vanno in onda 2 nuove puntate del telefilm The Rookie intitolate La talpa e La resa dei conti.

Proseguono le puntate di Titolo V su Rai 3. Il talk show, che si interroga sull’attualità a partire dal punto di vista delle autonomie regionali, questa sera si concentrerà sulla temibile 3ª ondata di Coronavirus. Il rigore adottato dal governo sarà sufficiente per scongiurarla? E l’economia riuscirà a riprendersi dopo la conferma delle restrizioni anche durante il periodo natalizio?

I programmi in onda su Mediaset

Su Rete 4 va in onda Quarto Grado, l’approfondimento giornalistico condotto da Alessandra Visero e Gianluigi Nuzzi.

Questa sera inizia su Canale 5 la 2ª stagione della fiction Il silenzio dell’acqua. Nata dalla collaborazione tra RTI e Garbo Produzioni, con il sostegno di Friuli Venezia Giulia Film Commission e MIBACT, la serie si svilupperà in 8 episodi per un totale di 4 serate. Le vicende, girate alla fine del 2019 nel triestino, vedranno Luisa Ferrari (Ambra Angiolini) e Andrea Baldini (Giorgio Pasotti) alle prese con un altro crimine efferato. La coppia di investigatori dovrà risolvere l’enigma di un duplice omicidio nel quale tutti sembrano avere un movente e qualcosa da nascondere.

Su Italia 1 la serata sarà in compagnia di Freedom – Oltre il confine. Questa sera Roberto Giacobbo ed il suo team ci accompagneranno in un giro del mondo alla scoperta delle tecniche di costruzione ormai perdute che permisero agli antichi di costruire mura megalitiche.

Gli altri

Su La7 Diego Bianchi conduce Propaganda Live in compagnia degli ospiti fissi ZeroCalcare, Marco Damilano, Paolo Calata e molti altri.

Per il ciclo Nel segno di Clint, Iris trasmetterà in 1ª serata il film Gunny, pellicola del 1986 che vede Clint Eastwood nel duplice ruolo di regista e attore protagonista.

A seguire Pink Cadillac, film del 1989 con lo stesso protagonista ma diretto da Buddy Van Horn.

Su Real Time va in onda una nuova puntata di Bake Off Italia – Dolci in forno. Sotto il tendone sono rimasti solo 6 concorrenti. I semi finalisti che si sfideranno questa sera sono: Maria, Sara, Elena, Matteo Philippe e Monia. Chi riuscirà ad arrivare in finale?

Approfondisci

Il ritorno in Rai, il nuovo format del mezzogiorno e ora la guida della prima serata di Rai 1. Tutto su Antonella Clerici e la sua rinascita televisiva

Lo scorso venerdì 20 novembre si è concluso il doppio appuntamento con il Grande Fratello Vip.

La produzione ha informato gli inquilini della casa più famosa della tv che il programma andrà avanti fino a febbraio 2021. Ecco le reazioni