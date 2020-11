Si è da poco conclusa la 15° edizione di Ballando con le stelle con la vittoria di Gilles Rocca e Lucrezia Lando. Tra la coppie finaliste di quest’anno ci sono anche Sara Di Vaira e Costantino Della Gherardesca. Ma chi è la fortunata ballerina toscana, vincitrice della passata edizione insieme a Lasse Matberg?

Sara Di Vaira: una passione innata per la danza

Come riportato da numerose fonti di settore, la danza è stata fin da subito il grande amore della giovane Sara. Nata il 19 settembre 1979 a Cecina, provincia di Livorno, la ballerina dello show di Rai 1 ha oggi 41 anni, e la sua altezza è 1,70 m.

Prendendo ispirazione dai suoi modelli tv Heather Parisi e Lorella Cuccarini, ha mosso i primi passi nella danza già all’età di 5 anni. Dopo aver gareggiato in competizioni nazionali e internazionali, nel 2009 è approdata nella trasmissione Ballando con le stelle di Milly Carlucci, dove ha riscontrato fin da subito successo di pubblico.

Nel corso degli anni ha ottenuto ottimi piazzamenti nella trasmissione, classificandosi seconda per ben 3 volte (con Ron Moss, Marco Delvecchio e Andrew Howe) e riuscendo finalmente a salire sul gradino più alto del podio in coppia con il norvegese Lasse Matberg.

La vita privata e gli amori di Sara Di Vaira

La ballerina toscana Sara Di Vaira è stata sposata con Mirko Gozzoli, anche lui ballerino, campione del mondo per 7 volte. Dall’amore con il collega è nata il 6 gennaio 2011 la figlia Brenda. Nell’edizione 2012 di Ballando con le stelle, Sara è stata in coppia con l’ex calciatore Marco Delvecchio, con il quale è scattata subito la scintilla.

Entrambi hanno fatto molto parlare i giornali per la decisione di lasciare le rispettive famiglie. Nel 2016, però, anche la relazione con lo Delvecchio arriva al capolinea.

In seguito a questa rottura, Sara Di Vaira ha iniziato una relazione con un ex compagno di classe di nome Enrico, ma terminata dopo 2 anni nel 2018. Attualmente la ballerina toscana è single e nel suo profilo Instagram condivide i momenti di lavoro e quelli in famiglia con la figlia Brenda.

