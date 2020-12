Arriva direttamente dalla “zia” la notizia che i tanti fan stavano aspettando. E proprio così, questa mattina, la famiglia di Barbara d’Urso si è allargata: è nata la piccola Sofia, figlia della sorella Eleonora.

Barbara d’Urso zia: è nata la nipotina Sofia

Che la sorella di Barbara d’Urso fosse incinta lo si sapeva già da un po’. Era stata proprio la conduttrice di Mediaset qualche tempo fa a dare la lieta notizia relativo all’arrivo di una piccola nipotina per lei. Un annuncio fatto con tutto l’amore solito alla conduttrice, regina degli ascolti di Mediaset: “Vola Ape Maia..

che mancano pochissime ore..“, ha scritto ieri Barbara d’Urso allegando uno scatto della sorella con l’evidente pancione con l’intento annunciare, molto probabilmente, la nascita imminente.

La nascita di Sofia e la felicità di zia “Carmelita”

#Staarrivando, si leggeva negli hashtag della d’Urso e così è stato. È nata questa mattina alle 9,21 la piccola Sofia, la nipotina della d’Urso che sempre su Instagram ha annunciato la lieta novella: “Ore 9,21… SOFIA. Mamma Eleonora, papà Michele e zia Carmelita“. Tantissimi i commenti che sono arrivati al di sotto del post pubblicato dalla conduttrice.

Alcuni di questi scritti da volti noti, ospiti della d’Urso in più occasioni nelle sue trasmissioni, che non hanno manco l’occasione per congratularsi con lei e farle gli auguri nei panni di neo-zia.

Arriva una querela per la d’Urso

Meno felice invece il caso in cui proprio tra ieri e oggi si è ritrovata coinvolta l’amata conduttrice di Pomeriggio Cinque. Dopo l’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso, andata in onda domenica sera, è arrivata infatti una querela per la d’Urso da parte di Daniele Leali, coinvolto nella narrazione del caso Genovese poi sfociata in studio in feroce dibattito.

Nella fattispecie, Leali che non risulta tra gli indagati, e che si trova in Indonesia sarebbe stato colto da un malore dopo le numerose minacce di morte arrivate dopo la diretta della d’Urso.

Approfondisci

TUTTO su BARBARA d’URSO

Domenica Live, Marina La Rosa racconta le violenze subite: “Ha cercato di investirmi”

Domenica Live, Daniela Rosati racconta: presa a calci mentre era incinta