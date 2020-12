Mercoledì 2 dicembre: cosa ci aspetta questa sera in tv? Su Rai 1 la serata è dedicata a Gigi Proietti. Su Canale 5 arriva una nuova puntata di All Together Now in compagnia del muro e della giuria di esperti: Rita Pavone, Anna Tatangelo, Francesco Renga e J-Ax. Ma ecco tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Su Rai 1, a partire dalle 21.25, andrà in onda Gigi Proietti l’Ultimo Re, un ricordo commosso ed appassionato ad un mese dalla sua scomparsa. Durante l’omaggio al maestro, si alterneranno testimonianze, esibizioni, i momenti più belli dei suoi spettacoli televisivi e racconti inediti.

Su Rai 2 prosegue la messa in onda della fiction L’alligatore. La puntata di questa sera si intitola Il corriere colombiano ed è divisa in 2 episodi.

Su Rai 3 la serata è dedicata al programma condotto da Federica Sciarelli Chi l’ha visto?.

I programmi in onda su Mediaset

Barbara Palombelli conduce Stasera Italia Speciale su Rete 4.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di All Together Now, il game show musicale condotto da Michelle Hunziker.

Nella scorsa puntata sono stati Gli Amabili a dover lasciare la competizione. Questa sera a chi toccherà?

Italia 1 propone il film The Legend of Tarzan, trasposizione cinematografica del celebre personaggio ideato da Edgar Rice Burroughs per la regia di David Yates, noto per aver diretto alcuni dei migliori episodi della saga di Harry Potter.

Gli altri

Alle 21.15 su La7 Andrea Purgatori presenta Atlantide – Storie di uomini e di mondi. La scorsa settimana, la puntata era stata dedicata alla scomparsa di Diego Armando Maradona con la messa in onda del film, a lui dedicato, di Emir Kusturica.

Questa sera la programmazione riprende con la puntata dedicata al processo di Norimberga che si svolse tra la fine del ’45 e l’ottobre del ’46 e che condannò i principali esponenti del regime nazista.

TV8 trasmetterà una nuova puntata in chiaro dei Live di X Factor 2020.

Su Rai Movie va in onda il film Lo chiamavano Jeeg Robot, opera prima e pluripremiata del regista Gabriele Mainetti.

Su Iris alle 21.00 va in onda Magic in the Moonlight, commedia del 2014 firmata Woody Allen.

Sempre in compagnia del celebre regista e attore, alle 23.17 verrà trasmesso il film del 2001 La maledizione dello scorpione di giada.

