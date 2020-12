Viene confermato il trend in discesa dei giorni precedenti per quanto riguarda il numero di contagi e di morti per Coronavirus in Italia. Di oggi le ultime notizie circa il Coronavirus che arrivano direttamente dal mondo politica: positiva al virus il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. La notizia è giunta mentre la ministra stava presenziando ad un Consiglio dei Ministri insieme alla squadra di Governo. In isolamento anche i ministri Di Maio e Bonafede.

Coronavirus, scendono i numeri: picco di contagi in Veneto

Arrivano in questo momento i numeri relativi al contagio di Coronavirus in Italia.

Sono 13.720 i nuovi casi positivi al Covid registrati in Italia nelle ultime 24, numeri in netta discesa rispetto a quelli che erano stati registrati 1/2 settimane fa. Nelle ultime 24 ore il picco è stato registrato nel Veneto dove i casi oggi sono stati 2.550. In leggero miglioramento la situazione in Lombardia dove i casi oggi sono stati 1.562. 111.217 i tamponi effettuati oggi.

Coronavirus, i morti in Italia sono oltre 60mila

60.606 in tutto i morti in Italia dallo scoppio dell’epidemia di Covid-19 in Italia con l’incremento, in queste ultime 24 ore, di 528 casi.

748.819 in tutto le persone attualmente positive al virus in Italia, 714.913 quelle in isolamento domiciliare. 144 i nuovi ospedalizzati cui 133 pazienti nei reparti Covid per un totale di 30.524 pazienti ricoverati per il virus con sintomi. 3.382 invece i ricoveri in terapia intensiva, -72 rispetto alla giornata di ieri. 19.638 invece i guariti registrati in 24 ore per un totale di 933.132 casi.

Positiva Lamorgese, tampone per Giuseppe Conte

Come dicevamo al principio, è arrivata oggi la notizia relativa al tampone positivo del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.

La ministra ha ricevuto la notizia mentre presenziava al Consiglio dei Ministri insieme a tutto il resto della squadra di Governo. In isolamento domiciliare per via precauzionale anche i ministri Di Maio e Bonafede che si trovavano al fianco della Lamorgese. Tampone nelle prossime ore per tutta la squadra di governo, anche per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

