Al Grande Fratello Vip alta tensione tra 3 concorrenti di spicco nella Casa. Continuano gli scontri tra Stefania Orlando e il duo Adua Del Vesco/Dayane Mello, specie dopo le ultime nomination. Nel salotto si consuma lo scontro e, dallo studio del reality, interviene anche Patrizia De Blanck. Polemiche le sue parole nei confronti di Stefania: toni accesi in diretta.

Scontro a tre nella Casa del GF Vip

Stefania Orlando è sempre più ai ferri corti con Dayane Mello e Adua Del Vesco. La popolare conduttrice è stata presa di mira dalle due coinquiline ormai da diverse settimane.

Al centro delle polemiche c’è il progressivo avvicinamento della Orlando ad Elisabetta Gregoraci, che ultimamente ha avuto pesanti scontri con Dayane, ma anche con Adua.

L’atteggiamento della Orlando, a detta delle due amiche, è quello della ‘falsa’ e ‘prezzemolina’, come più volte da loro ribadito. Ma la miccia che ha ulteriormente rinfocolato i dissapori è stata la nomination che Stefania ha rivolto contro Adua. La motivazione non è andata giù all’attrice che, a fine puntata, l’ha affrontata a muso duro supportata dall’amica Dayane.

Nella diretta di questa sera Alfonso Signorini affronta lo spinoso argomento e c’è da aspettarsi scintille.

Adua e Stefania sempre più distanti

In seguito alla clip sugli ultimi dissapori, tra Adua e Stefania è subito scontro. La Del Vesco prova subito a dire la sua, spiegando perché con la coinquilina non ci sia feeling: “La sua sensibilità non corrisponde alla mia. Il fatto che sottolinei che io sono una persona sensibile ma so mostrare anche una forza, non capisco perché una cosa debba escludere un’altra. Sono sensibile ma ho anche una mia forza“.

Stefania Orlando, cercando di utilizzare toni pacati e civili, le spiega: “Siccome sei una persona sensibile, ma anche forte, non trovo il problema. Sei una persona che sa difendersi tranquillamente“.

La Contessa contro Stefania: “Ma statti zitta“

Ma anche in studio il dibattito prende piede, coinvolgendo anche Antonella Elia. L’opinionista prende le difese della Orlando con toni ironici: “Stefania, volevo farti un elogio. Sei la concorrente ideale del Grande Fratello perché sei una pettegola da combattimento. Sei un trapano che si inserisce nelle menti di noi ideali.

Ti introduci ovunque, se non c’è una dinamica, tu la crei. Io penso che tu sia geniale: una pettegola da combattimento“.

Di tutt’altro tono la reazione di Patrizia De Blanck, eliminata dal reality e presente anch’essa in studio. La Contessa non ha ancora digerito la nomination che Stefania le aveva rivolto e, in seguito al successivo televoto, era stata eliminata dalla Casa. In studio la De Blanck sbotta contro Stefania, alzandosi in piedi ed usando toni forti: “Sei falsa e bugiarda, è inutile che parli. E mi mandi pure il marito a dire ‘Ah poverina’. Ma statti zitta“.

Approfondisci

TUTTO SUL GRANDE FRATELLO VIP

TUTTO SU STEFANIA ORLANDO