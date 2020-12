Due mesi fa un doloroso lutto ha colpito Alba Parietti. La showgirl ha dovuto dire addio all’ex compagno Giuseppe Lanza di Scalea, morto a 74 anni. I due erano stati insieme per circa 8 anni, tra la fine degli anni Novanta e gli inizi del Duemila. La Parietti lo ricorda nelle ultime ore sui social con un messaggio doloroso di amore.

Il ricordo di Alba Parietti

Alba Parietti decide di ripubblicare una foto emersa dall’album dei ricordi, quelli suoi e di Giuseppe Lanza. L’immagine, pubblicata su Instagram, introduce solo il lungo messaggio che la showgirl gli dedica, a partire da una poesia dello scrittore Henry Scott Holland: “La morte non è niente.

Non conta. Io me ne sono solo andato nella stanza accanto. Non è successo nulla. Tutto resta esattamente come era. Io sono io e tu sei tu e la vita passata che abbiamo vissuto così bene insieme è immutata, intatta“.

Il pensiero di Alba Parietti si fa poi strada e nasce spontaneo dalle parole dello scrittore: “Due mesi senza te ma con te vicino nel dialogo immaginario di ogni giorno in cui sento la tua presenza in cui so di potermi confidare e di te fidare“.

“Adorato e insostituibile immenso amico mio per sempre“, lo descrive con parole piene d’amore. “Non ti voglio piangere perché troppe sono le cose di te bellissime che abbiamo condiviso e ogni ricordo di te scaccia la tristezza, asciuga le mie lacrime e mi porta nelle orecchie il suono rasserenante la tua voce allegra e dolce sulla faccia mi strappa un sorriso“, scrive ancora. “Sei stato l’amore più importante e poi l’amico migliore.

Ci siamo sempre detti tutto e mai fatto male perché ci siamo sempre rispettati . Sempre e capiti . Averti avuto nella mia vita è stato un regalo immenso e ti porto nel cuore“, ha concluso.

Approfondisci

Tutto su Alba Parietti

Alba Parietti e il cancro quando aveva solo 36 anni