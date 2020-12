Dario Gabriel Oliviero, meglio conosciuto come Gabriel Garko, è un modello ed attore dalle origini torinesi, nato il 12 luglio 1972. Dopo essersi ritirato dalla scena pubblica per questioni personali è ritornato a far parlare di sé durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip per la confessione inaspettata sul suo orientamento sessuale.

Arriva ora la rivelazione su un presunto matrimonio.

Il coming out di Gabriel Garko

Gabriel Garko ha rivelato nel corso della sua partecipazione al GF Vip che in realtà sarebbe sempre stato omosessuale e lo ha ribadito anche successivamente nel corso di un’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin.

Gabriel Garko e Gaetano Salvi

Gaetano Salvi sarebbe il nuovo fidanzato di Gabriel Garko. L’attore è sempre stato riservato riguardo la sua vita privata e le relazioni ma, ciò non ha impedito a Diva e Donna di paparazzarlo in giro per Roma. Nel nuovo numero della rivista ci sarebbe un servizio fotografico che mostrerebbe i due insieme alla mamma di Garko, Isabella.

I 3 sono stati dapprima a pranzo e successivamente a prendere un caffè in un bar in centro. Sicurezza, distanziamento e mascherine sono state fondamentali ma, ciò non ha impedito lo svolgersi di un incontro felice, in cui a quanto pare, Gaetano avrebbe fatto colpo su mamma Isabella.

Diva e Donna ha poi lanciato lo scoop secondo cui la nuova coppia sarebbe prossima alle nozze, anche per permettere ai due di vivere appieno la loro relazione che attualmente è a distanza. Fondamentale il via libera della mamma dell’attore.

Chi è Gaetano Salvi

Gaetano è un ragazzo di 23 anni e di 25 più giovane del suo attuale compagno Gabriel Garko.

Lavora presso l’aeroporto di Milano Malpensa, luogo in cui i due si sarebbero effettivamente conosciuti. Gaetano è di origini napoletane ma vive in Lombardia dove si è trasferito per lavoro. La relazione tra i due sarebbe agli inizi ma nulla sembra volerli fermare dal creare la loro vita insieme. Per ora l’attore ed ex modello non ha né confermato né smentito i gossip di Diva e Donna.

