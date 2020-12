Nuova eliminazione al Grande Fratello Vip. Il televoto settimanale vede in nomination due volti storici di questa edizione e due new entry: Stefania Orlando, Andrea Zelletta, Selvaggia Roma e Giacomo Urtis. Chi è destinato ad abbandonare la Casa? Il verdetto definitivo scioglie ogni mistero e lascia sconvolti molti concorrenti.

4 ‘Vipponi’ al televoto

Al Grande Fratello Vip va in scena una nuova eliminazione, frutto di un televoto a 4 che non risparmia sorprese e colpi di scena. In nomination, questa settimana, sono finiti Stefania Orlando, Andrea Zelletta, Selvaggia Roma e Giacomo Urtis.

Stefania Orlando e Andrea Zelletta hanno iniziato il loro percorso insieme e sono, dunque, due volti storici di questa edizione. Entrambi sono stati più volte mandati al televoto e, ogni volta, sono riusciti a farla franca conquistando il favore dei telespettatori. Anche Selvaggia Roma, nonostante sia entrata da poco tempo, ha già vissuto il diabolico meccanismo delle nomination, riuscendo però a salvarsi. Prima volta, invece, per Giacomo Urtis: entrato in veste di ospite speciale ed ufficializzato come concorrente la scorsa puntata, il chirurgo dei Vip è pronto a mettersi in gioco e a scoprire il parere che il pubblico da casa ha di lui.

Selvaggia eliminata

I primi due verdetti, che sanciscono i primi ‘Vipponi’ a salvarsi al televoto, vedono Stefania Orlando e Andrea Zelletta rimanere in Casa. I due concorrenti ‘storici’ sono stati così graziati dai telespettatori, che hanno voluto premiarli.

Il verdetto decisivo vede dunque contrapposti due degli ultimi ingressi: Selvaggia Roma e Giacomo Urtis. Fra i due, il televoto premia il chirurgo delle star. Il concorrente che deve definitivamente abbandonare è Selvaggia Roma.

Sgomento nella Casa, molti dei concorrenti si aspettavano un esito diverso.

Soprattutto Tommaso Zorzi ha rivelato di essere rimasto senza parole per questa uscita, pur professandosi contento per la permanenza in gioco di Urtis.

