E mentre si attendono novità sul destino di Ilary Blasi che è ormai stato ufficialmente legato a quello della ventura edizione de L’Isola dei Famosi 2021, in onda la prossima primavere in una località ancora top-secret, la conduttrice si diletta a commentare gli “outfit” in compagnia della sorella Melory, grande appassionata di moda. E proprio commentando gli stili delle donne della tv, il commento su Barbara d’Urso non è certo passato inascoltato.

Ilary Blasi bacchetta la d’Urso

Fashion or Trashion, così si chiama il “format” a puntate che va in onda sul canale privato di Ilary Blasi, quello di Instagram.

Un vero e proprio tagli e cuci sui look dei volti della televisione. Un progetto che la Blasi ha tirato sù in queste settimane in compagnia di fidatissime persone amante della moda e del glamour come Claudio Noto, il noto make-up artist, la beauty coach Brigitte Valesch, la celebre hair stylist Alessia Soldani e la sua sorellina Melory come proprio come Ilary è una grande appassionata di passerelle.

Look si salvi chi può e nel mirino c’è la d’Urso

Giunti alla terza puntata, la Blasi non è andata per il sottile commentando gli outfit più noti del piccolo schermo, soffermandosi in particolare su quello della regina di Canale 5, Barbara d’Urso.

Mentre per Maria De Filippi si sprecano le belle parole sul suo gusto e la sua classe anche nel vestire, per Barbara d’Urso il giudizio è diverso. “Questa puntata è dedicata all’archeologia perché parleremo di look datati che durante la pandemia sono tornati in auge. Infatti il titolo è ‘Look si salvi chi può’“, si ode nel corso della puntata che prende di mira Carmelita.

“Dalla prossima star – continua la Blasi – non abbiamo scampo, non possiamo salvarci da lei perché invade tutti i giorni le nostre case con le sue trasmissioni“, un commenti non del tutto sobrio.

E mentre gli esperti al suo fianco si scatenano con i commentini tecnici sul gusto della d’Urso, la Blasi infierisce ancora: “Ragazzi, vi voglio senza filtri perché ne abbiamo già tanti in queste foto“. Un commento che sicuramente non sarà poi così tanto scivolato addosso alla d’Urso che proprio in più occasioni ha sempre ribattuto con forti parole a chi l’accusa di ritoccare eccessivamente i suoi scatti.

