Momenti di tensione nella puntata di oggi di Pomeriggio Cinque: sul tavolo un tema che può aver infastidito molte persone, come ha riconosciuto la stessa Barbara d’Urso. La controversa questione è quella della “festa vip” in un hotel di Milano per il compleanno dell’ex gieffina Elisa De Panicis, pagata da un imprenditore svizzero. Proprio lui, ha quasi mandato su tutte le furie la conduttrice, che lo ha ripreso.

Feste nonostante il Dpcm: sotto accusa la De Panicis

Negli scorsi giorni ha suscitato indignazione la questione della festa di compleanno della De Panicis, concorrente del terzo GF Vip, che assieme all’amica Mila Suarez ha organizzato una piccola festa nel ristorante di un hotel di Milano.

Da recenti Dpcm contro l’emergenza Coronavirus, i clienti che hanno prenotato una stanza possono infatti usufruire del servizio di ristorazione e, in pratica, aggirare il divieto imposto per le cene nei locali. Una regola pensata soprattutto per lavoratori che devono soggiornare fuori casa e possano quindi aver accesso ai servizi.

Una vicenda che è finita sui giornali per via delle storie, condivise dai protagonisti della vicenda. Per la verità, il gossip si è concentrato più sul fatto che l’ex gieffina non ha pagato il conto della cena, offerta assieme alle stanze da un imprenditore svizzero amico della Suarez.

Lui stesso è intervenuto dalla d’Urso per spiegare la vicenda.

La cena pagata ad Elisa De Panicis

In breve, Barbara d’Urso ha chiesto all’amico di Mila Suarez perchè lui abbia dato alla De Panicis della “barbona“, dopo averle pagato il conto. Lei aveva dichiarato di non conoscerlo e che il suo gesto era stato improvviso. Ospite a Pomeriggio Cinque, lui ha chiarito che da amico della Suarez si è unito alla cena e, siccome si era presentato a mani vuote, aveva deciso di ricambiare offrendo la cena.

Una volta visti gli articoli di giornale sul suo conto, il giorno dopo, in una conversazione privata con il proprietario dell’hotel ha proferito la parola incriminata contro la De Panicis.

Carmelo Abbate incredulo: “Su quale pianeta vivete?”

Quanto detto, serve ad arrivare a cosa ha mandato su tutte le furie Barbara d’Urso. Dopo le varie spiegazioni, l’opinionista Carmelo Abbate è intervenuto duramente: “Su quale pianeta vivete?

Avere i soldi non è una colpa, aggirare le regole sì“. Il riferimento è al fatto che mentre la “gente normale” non può uscire a cena, chi coi soldi può aggirare il problema lo fa e soprattutto lo ostenta.

“Io non riesco a prendere il caffè al bar” commenta Abbate; la risposta dell’imprenditore è stata: “Prenda una camera d’albergo“. Qui è partita la rabbia della conduttrice.

Barbara d’Urso contro l’ospite a Pomeriggio Cinque

Barbara d’Urso furiosa con l’ospite

Non è la prima volta che la d’Urso riprende duramente un ospite. In questo caso, la frase dell’imprenditore l’ha fatta scattare: “No scusi, fermi tutti.

Io l’ho lasciata parlare, ha chiarito e spiegato che non ha fatto nulla di male, ma la prego non dica ‘se vuole prendere un caffé prenda una stanza d’albergo’: è uno schiaffo a tutti gli italiani” ha detto.

Quindi, ha continuato: “Chieda scusa per questa cosa, non è cosi che funziona il mondo, non l’Italia. Ognuno può fare ciò che vuole, ma in questo momento mi sembra poco bello, anzi molto brutto dire una cosa così” è stata la sua chiusura, prima di interrompere il collegamento.

Approfondisci

TUTTE le notizie su Barbara d’Urso