Pochi giorni fa, il tentativo di consegnare il Tapiro d’oro a Roberto Bolle si è concluso nel peggiore dei modi per Valerio Staffelli: investito dal taxi su cui viaggiava l’étoile, sarebbe stato costretto al trasporto in ospedale a bordo di un’ambulanza. Ora l’inviato di Striscia la Notizia accusa il ballerino di non avergli prestato soccorso e di non essersi neppure avvicinato a chiedergli scusa o sincerarsi delle sue condizioni.

Valerio Staffelli dopo l’incidente: “I soccorsi li ho chiamati io“

Piovono accuse da parte di Valerio Staffelli, dopo l’incidente avvenuto durante la (mancata) consegna del Tapiro d’oro a Roberto Bolle: l’inviato del tg satirico di Antonio Ricci rivela di non essere stato aiutato dopo l’investimento.

Il taxi su cui viaggiava il ballerino si è fermato poco più avanti, dopo che la ruota anteriore gli sarebbe passata letteralmente sul piede, ma nessuno si sarebbe avvicinato per chiedergli scusa e, soprattutto, per accertarsi delle sue condizioni e prestargli soccorso.

L’accusa è rivolta al famoso ballerino e al tassista, come rilanciato dal profilo Instagram ufficiale di Striscia la Notizia: “‘I soccorsi li ho dovuti chiamare io!’ Il nostro Valerio Staffelli ha cercato di consegnare il Tapiro d’oro a Roberto Bolle, ma è finito al Pronto Soccorso“.

https://www.instagram.com/p/CIq_SWFoB20/

Le condizioni dell’inviato di Striscia la Notizia

Tentativo fallito, dunque, nella consegna del famoso “trofeo” di Striscia all’étoile, e pure nel peggiore dei modi. A ricordare l’accaduto, con un aggiornamento sulle sue condizioni, è lo stesso inviato Staffelli.

Su Instagram, la sua versione dei fatti (a cui Roberto Bolle non sembra aver replicato): “Nessun Tapiro per Roberto Bolle ma stampelle per me dopo il ‘turbolento’ tentativo di consegnare il dorato premio di Striscia la Notizia al ballerino.

Il motivo? Il balletto andato in onda per ‘Prima’ della Scala dello scorso 7 dicembre altro non sarebbe che il rimontaggio di una precedente esibizione, realizzata sempre al teatro milanese, ma proiettata a New York il 22 ottobre per festeggiare il 75esimo anniversario dell’Onu“.

https://www.instagram.com/p/CIsjkBuM0GV/

