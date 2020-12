Ex gieffina, ballerina di burlesque, mamma, attrice e speaker radiofonica: cosa (non) è Claudia Letizia? Scopriamo di più sul noto volto televisivo che da tempo porta avanti la battaglia contro l’anoressia, lotta che l’ha recentemente portata a scontrarsi con la modella Taylor Mega.

Chi è Claudia Letizia: da Lady Burlesque al Grande Fratello Vip

Claudia Letizia è nata a Pompei il 22 marzo 1979. Cresciuta a San Giorgio a Cremano, si è diplomata in ragioneria. Ha fatto le sue prime apparizioni televisive in programmi come Beato tra le donne e Ciao Darwin 5.

Si è dedicata anche al ruolo di attrice nelle fiction Un posto al sole e La nuova squadra. A lanciarla e farla conoscere al pubblico con il nome di Lady Letizia è il talent Lady Burlesque, che ha vinto nel 2010.

La regina del burlesque ha partecipato poi nel 2011 alla dodicesima edizione del Grande Fratello. Terminata l’esperienza nella casa, ha continuato la sua carriera da attrice affiancando Elio Germano e Alessandra Mastronardi nel film L’ultima ruota del carro.

Opinionista e speaker: dai salotti alla radio

Claudia Letizia sembra non accontentarsi del curriculum presentato fino a ora e ha indossato, negli anni successivi, le vesti di opinionista nei salotti Mediaset: dal programma sportivo Tiki Taka a Mattino 5 e Pomeriggio 5.

La sua voce passa dal piccolo schermo alla radio: ha infatti condotto su Radio Kiss Kiss il programma serale Facciamolo adesso.

Vita privata: gli amori di Claudia

Lady Letizia ha pochi amori, ma molto chiari: il burlesque, il marito e il figlio. Oltre a essere una donna impegnata nei diversi lavori di ballerina e attrice, Claudia è sposata da più di 10 anni con Antonio.

La coppia ha un figlio, da poco diciottenne: Christian. A lui è dedicato il tatuaggio dietro il collo: l’iniziale del nome del figlio in caratteri giapponesi.

Le molestie: dal 2007 al 2018

Tre anni fa, Claudia Letizia ha raccontato a Mattino 5 di aver subito nel 2007 delle molestie da parte di un regista. “Siamo entrati in macchina, io guidavo, e mi ha detto ‘ora vediamo questo seno’ quasi strappandomi la maglietta” è l’esordio del racconto. La regina del burlesque ha continuato dicendo: “Ho tirato il freno a mano, l’ho mandato a quel paese e l’ho preso a calci.

Poi dopo qualche ora mi ha mandato un messaggio da vero psicopatico chiedendomi come fosse andato il nostro primo incontro“. L’attrice dà alcuni indizi sull’identità del molestatore: sarebbe un noto regista napoletano.

La molestia sotto Radio Kiss Kiss

Nel 2018 la showgirl ha subito un’altra molestia uscendo da una riunione in radio. Un uomo si sarebbe appoggiato al vetro dell’auto di Claudia e avrebbe iniziato a masturbarsi. La speaker è subito scappata ma all’arrivo a casa avrebbe trovato le ruote della macchina bucate. Il giorno successivo, tornata in radio, Claudia Letizia ha visto la registrazione delle telecamere di sorveglianza e ha riconosciuto il molestatore trafficare con le ruote.

L’odio si nutre sui social: Claudia Letizia tra stalking e minacce di morte