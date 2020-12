Non più di una settimana fa parlavamo di una possibile quanto mai probabile discesa in campo di Barbara d’Urso. Una discesa particolarmente caldeggiata negli anni dai suoi spettatori che la vorrebbero vedere non più solo al centro di uno studio televisivo ma anche nelle vesti di politica.

Una settimana fa avevano fatto in qualche modo “sognare” gli elettori le sue dichiarazioni ma intervenuta oggi su Instagram, le parole della conduttrice di Canale 5 non lasciano spazio a molti dubbi sul suo futuro.

Barbara d’Urso e la politica: la risposta della conduttrice

Qualche misunderstanding forse, il vero complice delle notizie che sono circolate sul conto della conduttrice Mediaset, Barbara d’Urso.

Non più di una settimana fa, intervistata dall’amico Ciacci sulle pagine di Oggi, la d’Urso aveva infatti accarezzato l’idea di scendere prima o poi in politica, lasciando così libera l’immaginazione del suo papabile e possibile, futuro elettorato. “Qualche giorno fa ho fatto un’intervista per il settimanale Oggi – dichiara la d’Urso su Instagram – Ho dichiarato che mi hanno chiesto di scendere in politica e ho risposto che prima o poi lo farò: è scoppiato il delirio e si va avanti da giorni“.

Barbara d’Urso: “Continuo a fare televisione“

Pare infatti che dopo le sue dichiarazioni c’era già chi desse la d’Urso per certa candidata presidente della Regione in Calabria: “C’è chi dice che mi candido con Forza Italia, chi con la sinistra. Volevo tranquillizzarvi – ironizza un po’ la conduttrice sul fitto chiacchiericcio – io non scendo in politico, almeno non adesso magari fra qualche anno. Io continuo a fare televisione, ancora per tanto tempo. Non mi sarei mai permessa di candidarmi per la mia amatissima Calabria, perché non sono nessuno, quindi state tranquilli.

Ci vediamo domani in televisione, col cuore“.

