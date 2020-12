Il Presidente francese Emmanuel Macron è stato messo in isolamento, dopo aver effettuato un test RTCPR ed essere risultato positivo al Covid.

La notizia è stata diffusa in modo ufficiale dall’Eliseo con una nota pubblica: a quanto pare il test sarebbe stato effettuato dopo la comparsa di alcuni sintomi ed è stato predisposto un isolamento di 7 giorni: dopodiché la situazione verrà nuovamente valutata.

In isolamento ma continua a lavorare

Non si interrompe comunque l’attività lavorativa per il Presidente francese. La nota spiega infatti: “Questa diagnosi è stata stabilita in seguito ad un test RTCPR realizzato dalla comparsa dei primi sintomi.

Conformemente alle indicazioni sanitarie in vigore applicabili a tutti, il presidente della Repubblica si isolerà per sette giorni. Continuerà a lavorare e a garantire le sue attività a distanza”.

Per ora non si hanno aggiornamenti sullo stato dei familiari di Macron, ed in particolare della moglie Brigitte.

Altri capi di Stato in isolamento

Altre importanti personalità politiche che hanno avuto recenti contatti con il Presidente Macron si sono messe in isolamento precauzionale: tra questi si conta il Premier francese Jean Castex ed il premier spagnolo Pedro Sanchez.

Non sono invece ritenuti a rischio molti membri del governo francese.

Al presidente sono arrivate le parole di solidarietà della Presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen: “Caro Emmanuel Macron, auguri di pronta guarigione. Sono di tutto cuore al suo fianco. Questa pandemia, la sconfiggeremo insieme. Continueremo a lavorare mano nella mano per vaccinare e proteggere i nostri cittadini”.

La situazione in Italia

La situazione della squadra di governo, in Italia, sembra essere più fortunata dal punto di vista dei contagi: finora è risultato positivo (e asintomatico) solo il ministro Francesco Boccia, che è rimasto in isolamento nel mese di ottobre.

Circa una settimana fa era risultata positiva al Covid anche la Ministra Luciana Lamorgese, salvo poi scoprire, per mezzo di altri due test, di non aver contratto il virus.

