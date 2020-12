Si parla e si chiacchiera un po’ troppo all’interno della casa del Grande Fratello Vip e c’è chi, in questo fitto vociferare, sbaglia. Sembra sia il caso di tenere a freno la lingua nella Casa più spiata d’Italia: non più tardi di venerdì scorso infatti sono nuovamente intervenuti gli autori del reality per sanzionare, con la squalifica diretta, il vippone Filippo Nardi.

Ora sotto i riflettori ci finisce Cecilia Capriotti, un’altra new entry della Casa che, insieme a Tommaso Zorzi, avrebbe parlato di Pamela Prati usando termini affatto piacevoli. Motivo che ha spinto l’ex del Bagaglino ad intervenire con una querela diretta.

GF Vip, Cecilia Capriotti su Pamela Prati: caso clinico

“Un caso clinico“, queste le parole usate da Cecilia Capriotti all’interno della Casa del Grande Fratello Vip per parlare del celebre Caltagirone-gate, il caso del finto matrimonio tra Pamela Prati, vittima di truffa affettiva, e il fantomatico quanto mai inesistente Mark Caltagirone. Parlando della Prati con Tommaso Zorzi, con le parole Cecilia Capriotti esagera e entra nel merito di un discorso molto spinoso che ha fatto arrabbiare la Prati.

Pamela Prati querela Cecilia Capriotti

“Nonostante l’egregia conduzione di Alfonso Signorini, che ha fato un orientamento al GF VIP di tutela dei diritti umani, delle donne, volto ad insegnare il rispetto per l’individuo, e non ne faccia passare una… rimango allibita che una Cecilia Capriotti (per chi non sappia chi sia è una nuova concorrente del GF VIP) pensi di poter parlare in termini così bassi e diffamatori della mia persona – tuona Pamela Prati sui social – E mi stupisce ancora di più che non pensi che tali frasi saranno oggetto di un mio intervento legale.

E sono pronta a dirle in faccia ciò che penso, esercitando il mio diritto di replica“.

Così infatti la Prati annuncia di aver fatto subentrare nella questione il proprio legale che avrebbe già agito con una querela nei confronti della Capriotti ma non di Tommaso Zorzi: “Ho querelato solo Cecilia Capriotti – spiega la Prati su Instagram – e ultimamente durante alcune interviste l’ho classificato tra i miei concorrenti preferiti, per questo ci sono rimasta doppiamente male quando ha detto che gli faccio pena, termini che nessuno deve usare contro nessuno“.

