Patrizia Groppelli non è solo un’apprezzata opinionista nei programmi di Barbara D’Urso. È anche l’innamorata compagna del giornalista Alessandro Sallusti, e in passato ha potuto presentarsi con il titolo di una storica casa nobiliare. Ora, fra un salotto televisivo e l’altro, promuove una linea di collanine ed è molto attiva sui social, dove pubblica anche i video dei suoi interventi in tv.

Chi è Patrizia Groppelli

Patrizia Groppelli nasce figlia unica a Milano il 4 Giugno 1973. Dopo aver studiato dalle Suore Orsoline nella sua città natale si è poi trasferita a Miami dove ha conseguito una laurea in marketing.

Tornata in Italia nella natia Lombardia, ha quindi intrapreso una carriera da imprenditrice e ora promuove una linea di collanine direttamente sui suoi canali social.

Il primo grande amore di Patrizia Groppelli

Il primo grande amore di Patrizia Groppelli è stato quello per Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena. Nel 2003 la Groppelli ha infatti sposato il nobile discendente di un ramo della casata degli Asburgo. Per alcuni anni la Groppelli ha potuto quindi presentarsi come una d’Asburgo Lorena, sebbene esistano alcuni dubbi sull’autenticità del titolo nobiliare di Dimitri Kunz.

Il dubbio titolo nobiliare e la fine del matrimonio

Un discendente dei d’Asburgo Lorena qualche anno fa aveva infatti rivelato a FQMagazine che nell’albero genealogico della famiglia non v’era alcuna traccia del marito della Groppelli. Dimitri Kunz aveva risposto di non avere alcun dubbio sulle proprie origini nobiliari.

L’amore fra i due è però finito quando Patrizia Groppelli ha scoperto un presunto flirt del marito con l’amica Daniela Santanchè, all’epoca compagna di Alessandro Sallusti. Le circostanze hanno così portato lei e il direttore de Il Giornale a frequentarsi e quando lei ha lasciato il marito, rinunciando anche al titolo nobiliare, è divenuta pubblica la loro relazione.

Patrizia Groppelli e l’amore per Alessandro Sallusti

Patrizia Groppelli oggi è fidanzata da 4 anni con Alessandro Sallusti. I due sono una coppia molto unita come testimoniano le diverse immagini che la Groppelli pubblica sui social. E qualche mese fa ha dedicato dolci parole d’amore a Sallusti. “Ama la vita più della sua logica, solo allora ne capirai il senso. (Fëdor Dostoevskij)!” ha scritto nel suo post su Instagram.

“Sono quasi 4 anni assieme, secondo me aveva pena di me e quando uscì la nostra storia ci davano al massimo due di mesi: lui ha preso sia me che Aristotele e sempre secondo me mica eravamo lucidi all inizio, ma noi siamo ancora qui!” ha commentato felice la Groppelli.

Post Instagram di Patrizia Groppelli dedicato a Alessandro Sallusti

Lo stesso Sallusti ha avuto modo di parlare della loro storia d’amore, ospite questa estate a Io e Te di Pierluigi Diaco. “Sono felice di averla conosciuta, seppure in maniera molto rocambolesca. Noi ci conoscevamo già da tanti anni poi abbiamo avuto un problema con i rispettivi compagni e questa cosa ci ha unito” ha commentato Sallusti.

La curiosità su Alessandro Sallusti

Patrizia Groppelli ha recentemente rivelato a Barbara D’Urso una curiosità che la lega al marito. Durante una puntata di Pomeriggio 5 la Groppelli ha raccontato di essere lei a curare l’arredamento sullo sfondo dei collegamenti video del marito in tv. Il tocco di leggerezza che la compagna del giornalista ha voluto dare agli interventi del marito consiste, come da lei stessa spiegato, in frutta e verdura fresche messe dentro barattoli di vetro.

Patrizia Groppelli ospite a Pomeriggio 5

Nel suo ruolo di opinionista a Pomeriggio 5, Patrizia Groppelli si è spesso trovata al centro di dispute e polemiche.

Qualche settimana fa Claudia Letizia l’aveva duramente attaccata per averla definita una “bagnarola” in diretta e per aver poi pubblicato su Instagram il video del suo commento. Ma non sono mancate neppure le discussioni con Paolo Brosio per la scelta di anticipare la messa di mezzanotte di Natale. È stata la stessa Groppelli a pubblicare il video del suo intervento per aprire un dibattito sul suo profilo Instagram.

Post Instagram di di Patrizia Groppelli

Approfondisci

Pomeriggio 5, malore per l’ospite di Barbara D’Urso: chiamata l’ambulanza

Pomeriggio 5, choc in diretta: un uomo si cala i pantaloni durante il servizio