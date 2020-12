Ad ottobre Alba Parietti è stata colpita da un doloro lutto. La showgirl ha dovuto dire addio all’ex compagno Giuseppe Lanza di Scalea, morto a 74 anni. A distanza di mesi, poche ore prima di Natale, la Parietti ha scritto un messaggio per ricordarlo.

Le parole di Alba Parietti

Alba Parietti e Giuseppe Lanza erano stati insieme per circa 8 anni, tra la fine degli anni Novanta e gli inizi degli anni Duemila. Ora, a distanza di mesi dalla morte, un nuovo commovente ricordo. “Quest’anno sono arrivata a Natale, correndo, per non avere il tempo di pensare, per non metabolizzare quell’assenza, per non accettare per far finta che non fosse mai successo.

Mi sembrava di non voler ricordare che era Natale, caro Giuseppe. La tua più bella foto davanti a me, in salotto e attorno a quella poco poco sono accadute delle cose. Abbiamo ricominciato a parlare“, scrive Alba Parietti su Instagram.

“Ho cominciato accendere qualche candela, poi qualche luce poi sempre di più. Avevo pensato che questo Natale sarebbe stato molto triste. Ma ogni volta che sono riuscita a riparlare con te in quel dialogo infinito che c’è tra le persone che si sono volute bene.

E che sono indispensabili per vivere, il tuo sostegno mi ha fatto accendere tante stelle, mi ha spinto a riempire la casa di Luci, A mettere da parte la malinconia per ciò che non c’è più facendomi ricordare solo le cose più belle ma forse solo cose belle ci sono stati“.

“In questa casa piena di luce di candele di rumore di calore ci sei tu tra i ritratti dei miei genitori, Dei miei nonni degli affetti miei più cari.

Quelli che mi porto dentro e quelli che mi sono accanto. Vorrei dirti buon Natale Giuseppe, come ogni anno da vent’anni“, aggiunge ancora, “Sei l’amico più caro che ho avuto e sei sempre presente con me anche in questo Natale, Dove la tua voce la dovrò solo immaginare e la sento, ma sentirò anche la tua risata, il tuo affetto e tutte le parole di conforto di tenerezza di reciproco soccorso le risate e tutto ciò che ha accompagnato questa splendida storia di amicizia, affetto complicità e fiducia tra due persone che si sono amate, protette vicendevolmente, ma soprattutto rispettate“.

Poi conclude in maniera intima: “Buon Natale “Gatto” buon Natale amico mio meraviglioso. Sei nella luce delle cose belle, sei nel sole, sei nella neve e nel vento. Sei sempre per me e Giuseppe“. Insieme al dolce messaggio anche una loro foto insieme, sorridenti.

