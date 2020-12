Un Natale amaro per Andrea Zelletta, chiuso da mesi nella Casa del Grande Fratello Vip. Il modello ha ricevuto uno strano regalo dalla fidanzata Natalia Paragoni, che ha scatenato le ipotesi dei Vipponi e sprofondato Andrea nel dubbio. Si è arrivati a ipotizzare un tradimento, di cui di si era già parlato, ma la fidanzata di Zelletta ha smentito. Resta però il mistero sul regalo di Natale e sul suo significato.

Il regalo di Natale di Andrea Zelletta

Il Natale passato dentro la Casa del Grande Fratello Vip non ha privato i concorrenti del regalo.

Tutti hanno scartato pacchi e letto messaggi da parte degli affetti fuori dalla Casa, ma per Andrea Zelletta non è andato tutto liscio. Il modello ha infatti ricevuto uno strano regalo dalla fidanzata Natalia Paragoni: una scatolina, la stessa dell’anello di fidanzamento che ha dato a Natalia, contenente una boccetta di profumo, con avvolto un elastico e un nastro rosa. Sul bigliettino la scritta “Buon Natale dalla tua ragazza (sottolineato, nda). Spero che tu possa essere sereno per questo tuo Natale. A presto“.

Andrea Zelletta apre il regalo di Natalia

Immediatamente i coinquilini hanno pensato a uno scherzo, sforzandosi di immaginare il significato del regalo e chiedono se possa aver scoperto un tradimento.

Andrea Zelletta è rimasto però impietrito: “Io ho la coscienza pulita“, ribadisce. Tommaso Zorzi ipotizza che possa essere la ripicca per lo scherzo fatto a Natalia insieme a Le Iene. “Aspetta Natale per fare queste ca***e?“, risponde Andrea.

La risposta di Natalia Paragoni

Di fronte al sollevarsi di ipotesi e polemiche riguardo al regalo di Natale che ha gettato Andrea nello sconforto, è intervenuta la diretta interessata.

Natalia Paragoni ha chiarito in una Storia su Instagram: “Ragazzi vi state facendo troppo film mentali da come sto leggendo. Io amo il mio ragazzo pi di qualsiasi altra cosa al mondo e mai e poi mai lo tradirei. Fate andare meno la testa. Grazie“.

Dayane Mello: il motivo del regalo

Ad avere le idee chiare sul significato del regalo è però Dayane Mello. “So il motivo delle parole di quel biglietto, ma non posso dirlo almeno finché in Casa rimane Sonia che è molto amica di Natalia Paragoni“, confida la modella a Cecilia Capriotti e Carlotta Dell’Isola.

Secondo Dayane, Natalia non sarebbe affatto innamorata di Zelletta e la sua sarebbe una mossa per allontanarsi.

I vip commentano il regalo di Andrea

Cecilia più tardi racconta a Stefania Orlando quanto riferito da Dayane Mello a lei e Tommaso Zorzi in Confessionale. “Non possiamo… Stefania, un bomba. Io le ho detto ‘Oddio che paura’ e lui ‘Mi stai terrorizzando’“, commenta Cecilia, “Lei è una cosa che sa, voleva dirla, l’abbiamo un attimo bloccata… Ci fanno 20 puntate.

Anche loro si son impauriti di questa cosa“, ha detto riferendosi alla produzione. Probabilmente la questione verrà affrontata nella prossima puntata del Grande Fratello Vip, dove speriamo che il povero Andrea possa avere il suo chiarimento.

