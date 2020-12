Dopo il misterioso regalo di Natale ricevuto e i conseguenti dubbi che sono sorti, questa sera Andrea Zelletta incontra la fidanzata Natalia Paragoni. La ragazza è ospite del Grande Fratello Vip per un confronto a tu per tu.

Andrea Zelletta ritrova la fidanzata Natalia

Si è sollevato un vero e proprio mistero sul regalo di Natale che Andrea Zelletta ha ricevuto dalla fidanzata Natalia. Al Grande Fratello Vip ogni concorrente ha ricevuto pacchi dono e messaggi dai propri cari, come anche lo stesso Andrea. Eppure il regalo della fidanzata – un campioncino di profumo con un elastico da donna e un bigliettino con parole a tratti distaccate – l’ha gettato nello sconforto.

Tutti nella Casa si sono mobilitati per cercare di trovare una risposta a questo mistero e Zelletta è entrato in crisi.

Moltissime le ipotesi che sono state avanzate, come quella legata al presunto tradimento di lui ai danni di Natalia, di cui si vociferava nelle settimane scorse. La stessa ragazza è intervenuta sui social confermando, attraverso una Instagram Story, l’amore che prova per Andrea.

Nella puntata di questa sera il mistero trova risposta: l’ex volto di Uomini e donne ritrova la sua Natalia per un confronto.

I dubbi di Andrea

Convocato in Confessionale da Alfonso Signorini, Andrea Zelletta rivela: “Ho fatto tante opzioni, ho immaginato di tutto. Penso di aver capito di Natalia che è una persona estremamente innamorata di me, penso sia stato un gesto di rabbia, impulsivo. Però aspettavo questo momento, dei chiarimenti, perché tutte le mie opzioni possono andare ovunque. Penso di averle sempre portato rispetto, rifarei tutto quello che ho fatto“.

Ritornato in salone, il ragazzo si ritrova solo con Sonia Lorenzini: la concorrente, infatti, è amica di Andrea ma anche di Natalia Paragoni.

Ma anche lei non sa fornire una spiegazione sul freddo regalo di Natale che ha mandato il coinquilino in crisi: “Io non riesco a farmi un’idea di quello che possa essere successo fuori. Conosco il carattere di Natalia e so che ha un bel caratterino, ma non riesco ad immaginarmi cosa possa essere successo“.

La fidanzata rassicura: “Non è quello che pensi tu“

Natalia ritrova il suo fidanzato nella Casa per un confronto.

In balia dell’emozione, la ragazza gli legge una lettera in cui ha scritto tutte le sue sensazioni sulla vicenda: “Non è Sonia, non è quello che pensi tu. Mi spiace se ho rovinato il tuo Natale, l’intento non era questo. Era solo un pensiero che ti potesse far riavere un ricordo di me: il mio profumo, il mio elastico. Evidentemente è stato tutto frainteso. Ho preso troppo alla lettera la richiesta della produzione di scriverti un biglietto. Mi conosci, sono una persona che non riesce a riassumere. Da dopo la nostra telefonata sono successe diverse cose che mi hanno fatto provare un forte disagio“.

La ragazza successivamente rivela: “Ho avuto la sensazione che tu ti stessi allontanando e ho percepito che tu cercassi contratto fisico con altre ragazze: è giusto che tu cerchi il sostegno da me, io te lo darò sempre come ho sempre fatto. Mi manca ri-addormentarmi, risvegliarmi e confidarmi con te. Ho richiesto più volte di poterti vedere ma non mi è stato possibile. Sono fiera della persona che sei, perché sei vero e puro. Ti amo amore“.

Un rapporto ricucito

Andrea Zelletta subito mette le mani avanti e cerca in lei risposte non ancora trovate: “Ma perché sei così folle?

Di cosa ti preoccupi qua? Io ascolto tutto, però ti domando: quando abbiamo avuto la famosa telefonata, di cosa ti preoccupi? Io mi fido di te infatti non potevo mai immaginare questo“.

La fidanzata cerca di essere più specifica e precisa cosa non ha digerito del percorso del fidanzato a Cinecittà: “Il biglietto lo scrivo anche per quello, perché fuori è tutto amplificato, io sono stata veramente male perché ho visto un po’ di cose che con me non fai. Non sto parlando di Sonia, che non c’entra niente. Tipo i massaggi, che te li fai fare da altre.

Ma anche apprezzamenti sul seno“.

Ma è pronta la risposta del ragazzo: “Qua sta dicendo una bugia: io le faccio sempre il complimento più bello, quando una donna si sveglia la mattina senza trucco. Io le dico sempre ‘Ti vedo meglio quando ti svegli la mattina e non hai un filo di trucco. Se ci sono contatti qua, ci sono ma non c’è malizia in nulla“.

Presunto tradimento? Interviene Dayane

Ma c’è ancora una nube di mistero legata al loro rapporto e, in particolare, ad un presunto tradimento di lei ai danni del ragazzo.

I fatti sarebbero avvenuti la scorsa estate e a lanciare la bomba è stata Dayane in confessionale, pochi giorni fa. Natalia zittisce ogni voce, convinta della bontà di ogni sua azione: “Non abbiamo mai avuto segreti io e te, anche se erano cose che ti potevano dispiacere te le ho sempre dette“.

Anche Andrea Zelletta non ha dubbi sul comportamento della fidanzata: “Quello cui allude Dayane non lo sapevo perché secondo me è una notizia falsa. So dove era Natalia, so dove ha dormito e fare ipotesi o inventare stupidaggini è facile“.

Interpellata da Alfonso Signorini, Dayane raggiunge la coppia in salone per dire la sua: “Ovviamente non posso stare qua a dire nomi, io non ho parlato con lui, ma in Confessionale.

Le persone dicono questo, e se è vero o no lo devi dire tu. Era una cosa che sapevo“. Tantissima confusione, ma alla fine il rapporto tra Andrea e Natalia sembra essersi ricucito. O, forse, non si era mai rotto.

Approfondisci

TUTTO SUL GRANDE FRATELLO VIP

TUTTO SU ANDREA ZELLETTA

GF Vip, brutta sorpresa per Andrea Zelletta a Natale: i dubbi su Natalia