Lunedì 28 novembre. La settimana comincia con una nuova diretta dalla casa del Grande Fratello Vip. Su Rai 1 e Rai 2 proseguono invece le serate dedicate al cinema per tutta la famiglia. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Su Rai 1 la settimana comincia con la versione live action del grande classico Disney La Bella e la Bestia.

Anche su Rai 2 va in onda un film adatto a tutta la famiglia. Pixels racconta la storia di 4 amici che, negli anno ’80, salvavano il mondo 25 centesimi a partita.

I maghi dei videogiochi, una volta cresciuti, si perdono di vista e le loro strade si dividono. Le loro vite proseguono tranquille sino a quando la terra, quella vera, non viene minacciata dall’attacco di alcuni alieni. Sam, Will, Ludlow ed Eddie capiscono che l’invasione è stata innescata dalle immagini di un videogioco, mandato in orbita in una capsula del tempo, interpretate dagli extraterrestri come una dichiarazione di guerra. Solo loro ora possono davvero salvare il nostro pianeta.

Su Rai 3 invece va in onda la prima delle 2 puntate del film storico Maria Teresa.

Figlia primogenita di Carlo VI d’Austria, sin da giovanissima si distingue per la sua indole ribelle e determinata. La fiction narra le sue gesta tra amori, passione per lo studio e senso di responsabilità che le permetteranno di regnare con successo alla morte del padre.

I programmi in onda su Mediaset

Anche durante le festività natalizie, su Rete 4 il lunedì è dedicato al programma di attualità, politica ed economia condotto da Nicola Porro Quarta Repubblica.

Questa sera su Canale 5 andrà in onda una nuova diretta dalla casa del Grande Fratello Vip.

Quello 2020 è stato un Natale diverso per tutti, anche per i concorrenti del GF Vip. Per la prima volta nella storia del programma, i ‘Vipponi’ si sono ritrovati a festeggiare e a farsi gli auguri sotto l’occhio implacabile delle telecamere della casa. Una festa in grande stile, con tanto di cenone, musiche a tema e brindisi. Felicità ed entusiasmo si sono alternati a momenti malinconici ed emozionanti. Andrea Zelletta ha anche ricevuto un regalo dalla fidanzata che ha innescato una serie di dubbi sulla relazione.

Cosa succederà questa sera?

Su Italia 1 va in onda Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno. Dopo il caos scatenato da Joker e Due Facce, ora Gotham sembra una città apparentemente tranquilla. L’incubo di una nuova spiratale di violenza è però dietro l’angolo. Nuovi cattivi si apprestano a creare un clima di terrore e paura al quale Batman sarà costretto a rispondere.

Sugli altri canali

Su La7, Andrea Purgatori condurrà una nuova puntata di Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi intitolata Pantani, vita e morte di un pirata.

Su Iris, per il ciclo Una storia vera, va in onda 42 – La vera storia di una leggenda americana. Il film racconta la storia di due uomini: il grande Jackie Robinson e il leggendario General Manager dei Brooklyn Dodgers, Branch Rickey. In un periodo storico particolarmente delicato, i 2 si oppongono coraggiosamente al pregiudizio razziale nello sport cambiando per sempre il mondo del baseball americano.

Cielo dedica la prima serata al celebre film Lezioni di piano, vincitore di 3 premi Oscar nel 1994. La colonna sonora del compositore inglese Michael Nyman è una delle più ascoltate e vendute in assoluto.

