Con l’Italia in zona rossa in occasione del Capodanno, sarà la festa ad entrare nelle case e negli smartphone degli italiani con divertimento, giochi e premiazioni a portata di click. Soleil Stasi, influencer, modella e volto televisivo, condurrà un evento pensato proprio per accompagnare il pubblico nel passaggio dal vecchio al nuovo anno: #CIAO2020IOESCO!

Il programma sarà trasmesso in streaming su Biccy.it e Soleil Stasi sarà la guida in una serata tutta dedicata all’intrattenimento con grandi ospiti, giochi e premi da assegnare ai protagonisti del web e della televisione.

È proprio Soleil ad anticipare a The Social Post cosa dobbiamo aspettarci dalla serata.

Capodanno con i vip: lo show di Soleil Stasi

Cosa dobbiamo aspettarci da #CIAO2020IOESCO!?

Sarà una notte all’insegna del divertimento. Abbiamo studiato il programma per renderlo dinamico e con un approccio rivolto al web ma con contenuti televisivi. A farci compagnia avremo i protagonisti della televisione e del web del 2020 e assegneremo degli Award. Tra le categorie di premiazione avremo “il Manzo della televisione del 2020”, la “trashata dell’anno” e altre dedicate ai migliori avvenimenti dell’anno.

Ma non vi spoileriamo troppo.

L’appuntamento con #CIAO2020IOESCO la notte di Capodanno

2020 tra flop e top: “L’anno più bello della mia vita“

Saluterai calorosamente questo 2020 per molti versi tragico, cosa salveresti di quest’anno?

Nonostante sia stato per ovvi motivi molto pesante, molto forte da vivere, per me quest’anno è stato molto costruttivo e forse l’anno più bello della mia vita. Sono riuscita a crescere molto personalmente e ad affrontare le situazioni particolari legate al Covid come la distanza dagli amici e dalla famiglia. Mi ha fatto realizzare quali sono le cose davvero importanti.

È stata una grandissima opportunità di crescita e miglioramento che spero porterà molti risultati nel 2021 quando potremo finalmente ripartire.

Che progetti hai per il futuro?

Il mio sogno è sempre stato quello di diventare conduttrice e sono anni che mi preparo e studio per le mie passioni. Nel 2021 mi aspetto di raccogliere i frutti di quanto ho seminato nel 2020 lavorando su me stessa.

Sognando una carriera da conduttrice

Hai dei modelli di conduzione a cui ti ispiri?

Credo che ognuno sia unico, quindi non ho veri e propri modelli ma apprezzo lo stile di Ellen DeGeneres e Michelle Hunziker, sono complete a 360 gradi oltre a Maria De Filippi che è un vero e proprio mostro sacro.

Preferisci il web o la tv?

Ormai sono mondi legati, uno non può esistere senza l’altro. Mi piacciono entrambi perché in modo diverso mi permettono di dare sfogo alla mia creatività.

Approfondisci

Erminio Sinni, vincitore di The Voice Senior: “Farò Capodanno con Amadeus”

Capodanno in tv: Mediaset stravolge i piani, Signorini al posto della Panicucci

L’anno che verrà: l’appuntamento con Amadeus e Morandi per Capodanno 2020